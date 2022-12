Must read: Niet aandelen maar obligaties favoriet

De uitdagende en kansrijke weg naar net zero in emerging markets

Inmiddels zijn er ETF's op de markt die zich enkel richten op bedrijven in de opkomende markten die meehelpen het klimaatprobleem op te lossen. Beleggingsanalist Hans van Putte van AF Advisors staat er in een uitgebreide analyse positief tegenover.

Een mooi verhaal verkoopt niet meer zo goed

Unprofitable tech is down over 50% YTD pic.twitter.com/8PTaqtWsSG — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) December 20, 2022

Schroders ziet meer upside dan downside

De Britse vermogensbeheerder Schroders ziet voor 2023 meer upside- dan downside-risico's. De belangrijkste succesfactor is een lagere inflatie.

Het is goud dat blinkt in 2023

Goud maakt volgend jaar een comeback, zo verwacht vermogensbeheerder Invesco.

NL economie: het wordt doormodderen

Two years of moderate growth are expected to follow impressive recovery growth in 2021 and 2022. In the new Economic Quarterly Report, #RaboResearch assumes 0.6% growth in 2023 and 1.0% in 2024. https://t.co/xa1TBEH8RL — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) December 19, 2022

DNB voorspelt (ook) magere groei en lagere huizenprijzen

De Nederlandse economie zal volgend jaar met maar 0,8 procent groeien, denkt De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is fors minder dan dit jaar. Daarnaast zullen de huizenprijzen de komende twee jaar naar verwachting dalen. RTL bericht.

Fed moet fouten repareren

En dat gaat pijn doen, schrijft Mohamed A. El-Erian voor Project Syndicate. "Over the past two years, the US Federal Reserve has repeatedly erred in its analysis, policymaking, communications, and governance. To restore its effectiveness and reduce its vulnerability to undue outside interference, Fed officials must start making up for past mistakes in the new year."

Ook BoJ verlegt koers!

Lees ook: Land van de rijzende zon en dalende munt.

Het rentebeleid van Japan wordt toch aangepast.

De eerste effecten zijn al in yen/dollar koers te zien (yen wordt sterker, dus er gaan minder yen in een dollar, vandaar dat de grafiek daalt). Benieuwd wat het voor obligatiemarkten gaat doen. pic.twitter.com/KceaHaQSpV — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 20, 2022

Obligaties in, aandelen uit

Het heeft even geduurd, maar van obligaties wordt tegenwoordig meer verwacht dan van aandelen.

A rare overweight in Bonds!

Global fund managers are overweight #bonds for the first time since April.

My comments on what to make of that in my latest bloghttps://t.co/oZoJLMNm9s pic.twitter.com/1HQmDF28Wc — jeroen blokland (@jsblokland) December 19, 2022

Nutsbedrijven: goede aankoop of juist niet?

De koers van Europese nutsbedrijven is dit jaar gemiddeld met zeven procent gedaald, ondanks de sterk gestegen energieprijzen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar daardoor zijn sommige aandelen sterk ondergewaardeerd. Bovendien speelt dividend traditioneel een belangrijke rol bij nutsbedrijven. Morningstar belicht de drie aantrekkelijkste aandelen in de nutssector: Engie, RWE en Centrica.

Meneer Buffett heeft het weer eens goed gedaan

The U.S. stock market is down 19% in 2022, its worst year since the 2008 financial crisis. pic.twitter.com/16WCWDa6hP — Fintwit (@fintwit_news) December 19, 2022

De 22 beste Amerikaanse businessboeken

Speciaal geselecteerd door Next Big Idea Club.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).