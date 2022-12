Must read: Hoe te denken over China?

Nieuwe wereldorde, nieuwe marktkansen

Spanningen tussen China en de VS, Saoedi-Arabië dat zich distantieert van Washington. Er tekent zich een nieuwe economische wereldorde af die zorgt voor nieuwe beleggingskansen, aldus Frédéric Leroux van het Franse beleggingshuis Carmignac.

Europese koopkandidaten

Outlook 2023 - Europese aandelen: kunnen de dalende #energieprijzen een herstel in de hand werken? Na een moeilijk 2022 voor #Europa zijn sectoren met een achterstand, zoals banken en small caps, wellicht toe aan een ommekeer: https://t.co/oTJMcl1vSA#beleggen #economie pic.twitter.com/G0bpUMjmPp — SchrodersNL (@SchrodersNL) December 16, 2022

EM-obligaties met lage ratings hebben voorkeur

Volgens Pictet AM zijn EM-obligaties in 2022 te zwaar afgestraft. De beste kansen liggen in schuld uit meer exotische bestemmingen. Lees de analyse.

PE-beleggers willen eruit

Grote kortingen zijn het gevolg.

Turnover surges as funds rush to exit private equity stakes https://t.co/RWtRirXz4T pic.twitter.com/jxtq2hd3SW — Reuters Business (@ReutersBiz) December 19, 2022

Amerikaanse aandelen prima geprijsd,

mits we niet te maken krijgen wet een fikse winstrecessie.

The trailing 12-month P/E ratio for $SPX of 19.5 is below the 5-year average (22.7) and below the 10-year average (20.5). #earnings, #earningsinsight, pic.twitter.com/BUyOXKjWSf — FactSet (@FactSet) December 18, 2022

Outlook 2023: staat China op een keerpunt?

Morningstar's data journalist Kate Lin in Hong Kong praat ons bij over de situatie in China, het zero-Covid beleid, vastgoed en het beurssentiment in Hong Kong.

Hier is de visie van ABN AMRO

Visie op China 2023 is uit:

??Afschaffen Zero-Covid gaat schoksgewijs verlopen

??Beijing voert steun vastgoed op, maar herstel vertrouwen blijft cruciaal

??Onze groeiramingen: 3,0% in 2022, 4,8% in 2023 en 5,2% in 2024https://t.co/XpNX9KxaYg@ABNAMROeconomen @merwinbisseling pic.twitter.com/wivPMeglv4 — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) December 15, 2022

Want inflatie blijft hoog

"Beleggers doen er goed aan de champagne nog niet te ontkurken, maar het beursherstel van de afgelopen maanden te koesteren en nog even conservatief te blijven investeren", aldus Martine Hafkamp.

Hout is niet langer goud

Houtprijzen op 2 jarige dieptepunt.

Dat is goed voor US inflatie pic.twitter.com/JtepdKocjL — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 19, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).