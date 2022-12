Nieuws Must read: slechte obligatiejaar ooit Het ziet ernaar uit dat 2022 het slechte jaar voor obligatierendementen ooit wordt. Plus; snoep wordt steeds kleiner, beleggen volgens de Noren en welke formules moeten er worden gebruikt in het nieuwe pensioenstelsel?

