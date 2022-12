Must read: Verlaat nu de markt!

De echte crash van 2022

Olivier de Berranger, CIO van La Financière de l’Echiquier (LFDE), toont zich positief over de gehele obligatiemarkt, die het dit jaar ongenadig hard voor de kiezen kreeg.

Energietransitie en techinnovatie blijven dé megatrends

De wereldeconomie heeft de laatste drie jaar heel wat voor de kiezen gekregen. Voor de megatrends energietransitie en technologische innovatie maakt het niet uit. Die gaan gewoon verder, aldus RBC BlueBay AM.

Bij deze waarderingen liggen er volop kansen voor stockpickers

Morningstar ziet voor volgend jaar genoeg interessante kansen in ... Europa.

Ook beursjaar 2023 draait om inflatie

De Nederlandse economie stuit op capaciteitsgrenzen, ook na deze recessie. In 2023 komt de groei toch uit op 0,5%. Inflatie koelt af door het prijsplafond op energie, maar de verbreding van de inflatie zet door. Lees meer:https://t.co/at840j3jZl pic.twitter.com/mra5yvLBqZ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 15, 2022

We leven nu echt in een andere inflatietijd

"For months, many macroeconomic observers have been likening Federal Reserve Chair Jerome Powell’s unenviable position to that of Fed Chair Paul Volcker in the early 1980s. But the differences between the two eras are greater than the similarities – and all of them make Powell’s job relatively easier", aldus Alan S. Blinder in een bijdrage aan Project Syndicate.

Ondertussen bereikte de Amerikaanse beleidsrente gisteren na een nieuwe verhoging met twee kwartjes de hoogste stand sinds 15 jaar. CNBC bericht.

Reken niet op een spoedige Amerikaanse renteverlaging

Verlaat nu de markt!

Mohamed El-Erian waarschuwt in een artikel van Yahoo Finance weer eens. Hij adviseert geld cash te houden of in kortlopende staatsobligaties te steken.

De beurs is geen casino

Het grootste verschil: hoe langer je belegt, hoe groter de kans op een mooie opbrengst. Voor het casino is het precies andersom. Interessant Amerikaans verhaal.

Ofwel

“Time is your friend; impulse is your enemy." - Jack Bogle — Compounding Quality (@QCompounding) December 14, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederlandse winkelmarkt kraakt

Steeds meer Nederlandse winkels gaan over de kop, signaleert NVM Business.

Ook woningmarkt verslechtert

Door de gestegen rente is de betaalbaarheid van woningen verslechterd. Hierdoor dalen de huizenprijzen in 2023 naar verwachting met 3,0 procent en in 2024 met 1,5 procent. Ook de verkopen dalen verder. Voor koopstarters blijft het lastig. #RaboResearch https://t.co/5WXAQaIXZi — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) December 15, 2022

Nederlandse overheid heeft een geldprobleem?

Moet de belasting omhoog of moet er worden bezuinigd? Dat is de vraag na alle miljarden euro's die het kabinet uitgeeft aan energiesteunmaatregelen voor huishoudens, bakkers, sauna's, zwembaden en culturele instellingen. Politiek verslaggever Roel Schreinemachers van RTL Z beantwoordt de vijf belangrijkste vragen over de overheidsfinanciën in deze onzekere tijden.

Hier is trouwens de economische stand van zaken