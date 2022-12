Must read: Dividendbeleggers kunnen dit jaar wel lachen

Plus: Valutamarkt draait in 2023, de pessimistische outlook van ABN AMRO, professionele beleggers kopen obligaties, wel/geen kansen in China, en meer.

Valutamarkt: 2023 dreigt het spiegelbeeld te worden van 2022

Simon Harvey, hoofd valuta-analyse van FX-broker Monex Europa, voorspelt alvast de ontwikkeling van de valutamarkten in 2023. Kort samengevat: Amerikaanse dollar en Britse pond kunnen omlaag, de Japanse yen en Chinese renminbi juist omhoog. De euro kan alle kanten op, afhankelijk van de energieprijzen.

Dit is de beleggingsoutlook 2023 van ABN AMRO

Video van ons webinar over de economische vooruitzichten voor 2023: recessie, dalende inflatie en uiteindelijk renteverlagingen. https://t.co/IF3iuS91a8 pic.twitter.com/9mAcXzpmPA — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 13, 2022

2022 was het jaar van dividendbeleggers

Jeffrey Schumacher van Morningstar: "Snel oplopende inflatie en een drastische draai in het monetaire beleid door centrale banken deed groeiaandelen fors kelderen, waarna beleggers hun toevlucht zochten in onder andere dividendaandelen." Dividendaandelen staan ytd bijna 7% in de plus. Hier is het verhaal.

Fed: Morgen twee kwartjes, en daarna?

Current market expectations for path of the Fed Funds Rate...

-Tomorrow: 50 bps hike to 4.25%-4.50%

-Feb 2023: 25 bps hike to 4.50%-4.75%

-Mar 2023: 25 bps hike to 4.75%-5.00%

-Pause

-Rate cuts start in Nov 2023, continue in 2024... pic.twitter.com/6V0AiX2l8d — Charlie Bilello (@charliebilello) December 13, 2022

Van krimp naar groei

Invesco verwacht dat 2023 een overgangsjaar wordt. Het jaar begint somber met hoge inflatie en recessies in verschillende landen, maar gaandeweg verandert het beeld en gaan we van krimp naar groei. Invesco is dapper en zet zwaar in op EM en high yield obligaties. Lees de uitgebreide analyse.

Professionele beleggers gaan voor obligaties

Nice one from the most recent BOFA Fund Manager Survey: pic.twitter.com/LFxnRXsQRX — Ronnie Stoeferle (@RonStoeferle) December 14, 2022

Juich niet te vroeg

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa moet nog zien of het inflatiespook is verslagen.

Gelijkgewogen indices doen het structureel beter

Amerikaanse onderzoekers vonden de reden hiervan.

50% meer productie, 60% lagere beurskoers

Het aandeel Tesla glanst niet meer.

Tesla is down 60.9% from its peak last November, now the largest drawdown to date (note: closing prices). $TSLA pic.twitter.com/x3pwwAaIyi — Charlie Bilello (@charliebilello) December 13, 2022

Elon Musk is dus ook niet langer 's werelds rijkste

Die persoon woont in Frankrijk en laat weinig van zich horen.

The world’s richest person doesn’t tweet. Bernard Arnault becomes world’s richest on champagne, Louis Vuitton bags. The LVMH boss has a fortune estimated at $170.8bn, exceeding Elon Musk’s personal net worth. https://t.co/zzn9ALwVKP pic.twitter.com/4ypOVdfOLY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 14, 2022

Van de ene zorg naar de andere

Volgens Optimix gaan de markten van inflatiezorgen in 2022 naar groeizorgen in 2023. De vermogensbeheerder is positiever geworden over obligaties, maar schuwt ook het nemen van risico's niet.

Wel of niet beleggen in China?

Outlook 2023: #China - zal een versoepeling van het zero #Covidbeleid de economie helpen? Nu de onrust in China over de Covid-beperkingen toeneemt, kijken we wat de Chinese #economie en de #aandelen- en #schuldmarkten in 2023 te wachten staat: https://t.co/m2twBKZdFk pic.twitter.com/uDHKVHHH8G — SchrodersNL (@SchrodersNL) December 11, 2022

Beleggers verlaten Amerikaanse vastgoedmarkt

Blackstone REIT (BREIT) outflows are increasing. ?? pic.twitter.com/SI3tgRfgGE — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) December 14, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).