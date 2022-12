Must read: Geen reden voor overdreven pessimisme

Balancerend naar herstel

Terwijl institutionele beleggers het risicoprofiel van hun portefeuilles hebben verlaagd, verwacht Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors dat de economische omstandigheden in 2023 zullen verbeteren.

Tegenstrijdige voorspellingen

Ook Yahoo Finance verzamelde wat analistenrapporten om een beeld te krijgen van de verwachtingen voor 2023. Daar rollen twee verschillende voorspellingen uit.

Hedge-strategieën maken portefeuille sterker

Kempen Capital Management meent dat beleggers meer moeten doen met hedgefondsen en "uncorrelated strategies".

Dit zijn de meest genoemde beursrisico's van 2023

Geen paniek!

Martine Hafkamp: "Wat betreft de beursgenoteerde ondernemingen zien we dat de meeste van hen nauwelijks last hebben van een mogelijke crisis en ook dit jaar door onder meer pricing power en kostenbesparingen weer gewoon winst hebben gemaakt. De gedaalde koersen komen veelal voor rekening van de gestegen rente, omdat de toekomstige winsten tegen een hogere rente contant moeten worden gemaakt. Geen reden voor paniek." Lees de column.

Te veel Gloom en Doom

Econoom Willem H. Buiter deelt het pessimisme van veel marktcommentatoren geenszins: "Souring macroeconomic conditions and monetary-policy tightening have led some commentators to warn of an impending mega-crisis. Yet there is ample evidence to suggest that such a disaster is neither inevitable nor even the most likely near-term scenario." Lees zijn bijdrage aan Project Syndicate.

Als China open, dan stijgt de olieprijs

Brent could quickly top $90/bbl on Fed pivot, China demand recovery - BofAhttps://t.co/Zb2OfhzNy0 — *Walter Bloomberg (@DeItaone) December 12, 2022

Is de aandelenmarkt goedkoop of duur?

Door de koersstijgingen van afgelopen maand op de aandelenbeurzen is het aantal goedkope aandelen gekrompen. Europa is intussen nog altijd lager gewaardeerd dan de Verenigde Staten. Bij de sectoren zijn defensieve consumentengoederen en energie duur, terwijl technologie en communicatie de goedkopere zijn. Morningstar licht de aandelenmarkten door op waardering.

Aandelenrendement in 2023 flink onduidelijk

"Little Consensus in the Consensus... Market strategists’ targets for the S&P 500 are exhibiting their widest dispersion since 2009." - MS Wealth Mgmt on 2023 pic.twitter.com/y3720dfH0S — Sam Ro ?? (@SamRo) December 12, 2022

Ook de intelligente obligatiemarkt is zoekende

Column Ben Carlson: "The Fed was buying all sorts of bonds during the pandemic to keep the financial system functioning. They overstayed their welcome and the fact that they stopped those bond purchases this year, in combination with rate increases, has made it even harder to understand what the bond market is telling us."

Dat blijkt ook uit de forse beweeglijkheid van obligaties

??#Equities up with the #VIX up.

One thing that has been bothering me for weeks is the low implied #volatility in stock markets relative to other asset classes like #bonds and #currencies.

Especially since the drivers (#federalreserve, #inflation, #recession fears) are the same. pic.twitter.com/G6fY86YXo9 — jeroen blokland (@jsblokland) December 12, 2022

Niet duurzame villa's

Opmerkelijk: de slechtst geïsoleerde huizen staan volgens Natuur & Milieu in Heemstede en Bloemendaal.

Techbeleggers geven het niet op

ARK beleggers hebben nog steeds de moed niet opgegeven. Still buying the dip. pic.twitter.com/w8WEYEtD0N — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 13, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).