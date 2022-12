Must read: Beleggers gaan voorzichtig 2023 in

Obligaties in, aandelen uit

Chris Iggo, CIO Core Investments van AXA IM, bezocht Amsterdam om de outlook van 2023 te presenteren. Die is tamelijk concreet.

2023 start met grote zorgen

Natixis ziet bij klanten grote zorgen over de economie en inflatie in 2023. Het jaar wordt daarom begonnen met een defensieve portefeuille met veel obligaties, minder vastgoed en verschillende hedges.

Ja, er zijn mooie beleggingskansen in China

Outlook 2023: #China - zal een versoepeling van het zero #Covidbeleid de economie helpen? Nu de onrust in China over de Covid-beperkingen toeneemt, kijken we wat de Chinese #economie en de #aandelen- en #schuldmarkten in 2023 te wachten staat: https://t.co/m2twBKZdFk pic.twitter.com/uDHKVHHH8G — SchrodersNL (@SchrodersNL) December 11, 2022

All Pain and No Gain

"In the name of taming inflation, central banks have deliberately set themselves on a path to cause a recession – or to worsen it if it comes anyway. Worse, today's monetary-policy tightening will leave long-lasting scars, whereas more carefully considered responses would work better and yield long-term benefits." Ofwel, de rente-aanpak van de centrale banken is verkeerd, schrijft Nobelprijswinnaar Joseph E. Stiglitz.

Uniek! ECB-rente gaat recht omhoog

New QT front in ECB’s inflation battle to bring bargaining on interest rates https://t.co/5N0FfAQDWK via @jrandow @weberalexander pic.twitter.com/ant9ZIR1hk — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) December 12, 2022

Oude dame vervangt jonge honden

Column Martine Hafkamp: "Op 19 december aanstaande verandert de samenstelling van de AEX. Per die datum zal Just Eat Takeaway degraderen naar de Midkapindex en zal de daarmee vrijgekomen plaats ingenomen worden door het investeringsvehikel Exor van de Italiaanse familie Agnelli."

Met z'n allen wachten op de recessie

Column Ben Carlson: "What makes the current iteration so difficult to handicap is we’ve already experienced a decent-sized bear market and yet the recession everyone is predicting hasn’t even happened yet."

Huizenprijzen dalen overal

The global housing market appears vulnerable to further downside, with some of the largest year-over-year losses since the Great Financial Crisis. ?? pic.twitter.com/2D9LmqL2D9 — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) December 12, 2022

De extremen voorbij

2023 volgt op een jaar dat behoorlijk wat extremen heeft gekend. Door de grote beweeglijkheid van de koersen is het voor beleggers niet gemakkelijk geweest om het vizier op de lange termijn te houden. Dit zijn de scenario’s voor 2023 waar Rabobank op rekent.

Minder liquiditeit is lagere koersen

Liquidity still matters! So if the #Fed & #ECB continue to shrink their balance sheets, there will be headwinds for stocks. pic.twitter.com/0LjY50k1FB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 11, 2022

Inflatie heeft gepiekt,

maar keert in 2023 niet terug naar pre-coronaniveau, aldus de hoofdeconoom van Mastercard in een artikel van CNBC.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

TA rules the world