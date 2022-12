Must read: Een beursjaar om nooit te vergeten

Groei illiquide beleggingen bij pensioenfondsen op kantelpunt

De ongekende rente- en liquiditeitsschok zullen volgens AXA IM een rem zetten op de forse groei van illiquide beleggingen in de portefeuilles van Nederlandse pensioenfondsen. "Veel pensioenfondsen zitten al over het maximum." Geen probleem, want bepaalde obligatiesegmenten bieden nu een interessant alternatief.

Grafiek van Daalder: Europese aandelen doen het beter

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: de opmerkelijke outperformance van Europese aandelen.

Wereldeconomie op rand recessie

Het goede nieuws is dat centrale banken de rentes eind 2023 weer kunnen verlagen. Lees de analyse van hoofdeconoom Jeremy Lawson van vermogensbeheerder abrdn.

Risico nemen loont

Short- and Long-term risks by asset class: pic.twitter.com/5GI1Tco9NF — Daniel (@MnkeDaniel) December 7, 2022

Duurzaam beleggen essentieel om CO2-prijsrisico op te vangen

“De gevoeligheid van de aandelenmarkten voor een stijging van de CO2-prijs is in de afgelopen twaalf maanden toegenomen als gevolg van de stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen.” Dat concludeert Van Lanschot Kempen.

Die recessie komt eraan

De kans dat de Eurozone in een recessie raakt.

(volgens reseacher ASR).

Dan is het maar duidelijk. pic.twitter.com/QEPLniZuYm — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 8, 2022

Energiecrisis biedt beleggingskansen

Jan Bouius: "De verwachte groei van de hernieuwbare energiecapaciteitsuitbreiding inmiddels 30 procent hoger dan de groei die nog maar een paar jaar geleden werd voorspeld. Hierdoor zal hernieuwbare energie de komende vijf jaar goed zijn voor meer dan 90 procent van de wereldwijde elektriciteitsuitbreiding." Lees de column.

Uniek! Obligaties en aandelen samen onderuit

Ben Carlson kijkt alvast terug op het huidige bijzondere beleggingsjaar.

If the year ended today, it would be the worst return in history for US bonds pic.twitter.com/J8nRUz9DWG — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) December 7, 2022

U wil beleggen in een actief fonds

"The hardest part of active fund investing is not the senseless fascination with short-term performance, but the prolonged and painful periods of underperformance that are an inevitable feature of any active strategy. All skilful (and unskilful) active fund managers will go through years of underperformance – this is inescapable." Joe Wiggins is uiterst kritisch.

Desondanks heeft een aantal ETF's het meeste geld verbrand van beleggers, aldus Morningstar US.

De 10 bizarre voorspellingen van Saxo

Het is inmiddels traditie: het lijstje met 10 waanzinnige voorspellingen van Saxo Bank aan het eind van het beursjaar. Het zijn vaak onwaarschijnlijke gebeurtenissen, maar mochten ze tóch plaatsvinden, dan zal dat ongetwijfeld tot een enorme schokgolf op de financiële markten leiden.

Het verwachte rentepad van de Fed

Dus nu beleggen in kernenergie?

Kernenergie kent een opleving in populariteit nadat de Europese Unie besloot het op te nemen in de EU-taxonomie voor duurzame financiering. Morningstar onderzoekt de beleggingsmogelijkheden en kansen.

Vijf duurzame trends om in de gaten te houden

Outlook 2023: #Duurzaamheid - vijf trends om in de gaten te houden. Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment, geeft zijn visie op de toekomst van #ESG en impact in de verschillende beleggingscategorieën en -gebieden: https://t.co/ELcaffK8mx pic.twitter.com/To6BwCgy8h — SchrodersNL (@SchrodersNL) December 6, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).