Must read: Olieprijzen en techkoersen dalen in 2023 verder

Plus: Europese belegger heeft er weer zin in, beurs gebaat bij mooi weer, enorme crash op komst, spreiden is dit jaar lijden, en méér.

Europese ETF-beleggers keren weer terug in de markt

Philippe Roset, hoofd State Street SPDR ETFs Noord Europa, valt een aantal opmerkelijke handelsbewegingen in de Europese ETF-markt op. Bedrijfsobligaties, langlopende obligaties, Amerikaanse aandelen en de energiesector stonden in de afgelopen weken prominent op het kooplijstje. De netto instroom in Europese ETF’s was in november indrukwekkend.

Volg de index!

Shift from active to passive funds is accelerating, JPMorgan says https://t.co/c5jALPSXpm pic.twitter.com/136Oak78ht — Jesse Felder (@jessefelder) December 6, 2022

VS ontsnapt aan recessie

Candriam verwacht dat de VS in 2023 ontsnapt aan een recessie. Voor aandelen en obligaties wordt een positief rendement verwacht, maar reken niet op teveel. China is de grote dark horse.

Olieprijzen en koersen techaandelen gaan in 2023 hevig dalen

Dat is de voorspelling van Standard Chartered in een artikel van CNBC.

Beurs gebaat bij mooi weer

Want slecht weer maakt institutionele beleggers pessimistisch. Interessante studie.

Spreiden is dit jaar lijden

60/40 portfolio returns are the worst in over 100 years so far in 2022 pic.twitter.com/Ewvb4RO9Aw — Traderade (@TraderadeTweets) December 6, 2022

Blijf desondanks in aandelen

Jan-Willem Nijkamp: "Een voortdurende oorlog, historisch hoge inflatie, een mogelijke recessie en een wereldwijde omschakeling naar een businessmodel gebaseerd op nieuwe energiebronnen maken de toekomst onzekerder dan ooit. Iedere verwachting kan uitkomen, maar ook niet." Goed verhaal.

Beleggen is geduld hebben

Enorme crash valt niet te vermijden

"After years of ultra-loose fiscal, monetary, and credit policies and the onset of major negative supply shocks, stagflationary pressures are now putting the squeeze on a massive mountain of public- and private-sector debt. The mother of all economic crises looms, and there will be little that policymakers can do about it." Nouriel "Dr. Doom" Roubini schrijft weer eens een horrorvoorspelling.

U zoekt inspirerende (Amerikaanse) beleggingsverhalen?

Every year I compile my favorite investment writing and 2022 gave us some incredible pieces.



Like this, RT it, save it for later. Whatever you do, don't miss out.



My Favorite Investment Writing of 2022:https://t.co/dGRZFEiEZi — Nick Maggiulli (@dollarsanddata) December 6, 2022

12 ondergewaardeerde Europese aandelen

De turbulentie op de beurzen van de afgelopen maanden heeft diepe dalen veroorzaakt, aandelen die weer opveren, maar ook aandelen die nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd zijn en tegelijk kwaliteit hebben. Morningstar zet 12 ondergewaardeerde Europese aandelen op een rij.

Belangrijk om te weten voor energiebeleggers

De prijs van Brent ligt inmiddels op het niveau van begin dit jaar.



Verwachte winst per aandeel Shell en de gemiddelde olie prijs per kwartaal. De conclusie is simpel. De winstverwachtingen zijn te hoog.

Nu eur 4,90 per aandeel, eur 3,75 lijkt reeler. pic.twitter.com/1csrzK8ZwK — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 7, 2022

Rabobank voorspelt komende twee jaar minimaal economische groei

Hoewel de herstelgroei na de coronacrisis sterk was, is de Nederlandse economie in het derde kwartaal licht gekrompen. Ook in het laatste kwartaal maakt de economie naar verwachting een kleine pas op de plaats. Al met al komt de economische groei over het hele jaar uit op 4,2%. Voor de aankomende twee jaar voorspellen economen van RaboResearch een “zeer beperkte groei”: 0,6% in 2023, gevolgd door 1% in 2024.

Extra reguleren van de vrije huurwoningsector?

Dat woekerhuren de vrijehuursector domineren is een hardnekkige mythe, aldus Rabo-econoom Carola de Groot.

Nederlandse consument blijft geld uitgeven

De #beurs vandaag: hogere energieprijzen hebben tot nu toe weinig effect op Nederlandse consumentenbestedingen. De Sinterklaasverkopen hebben alle records gebroken. pic.twitter.com/wr1Jdces6E — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) December 7, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).