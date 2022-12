Must read: De vele problemen van de techsector

Plus: vijf belangrijke langetermijntrends, verschillende verwachtingen van 2023, ondergang FTX was een misdaad, schuld NL burger is prima houdbaar, en meer.

Vijf belangrijke trends veranderen de markten

“Beurscommentatoren hebben de afgelopen maanden vooral gewezen op de rotatie van groei naar waarde, maar wij vinden dat te beperkt. We zien namelijk meerdere langetermijntrends die de komende decennia bepalend voor de markten kunnen zijn”, schrijft Feike Goudsmit van Capital Group in een nieuwe uitgebreide column.

2023 wordt het jaar van herstel

Renco van Schie van Valuedge is positief over 2023 en verder, want obligaties genereren weer inkomen en aandelen zijn nu goedkoper dan in de afgelopen jaren.

Nee, beleggers moeten rekening houden met een harde landing

UBS AM ziet zoveel onzekerheden dat het niet verder wil kijken dan een paar maanden. Mogelijk dat een heropening van China de neerwaartse druk van verdere Amerikaanse renteverhogingen kan compenseren.

2023 biedt vooral beleggingskansen in Europa en China

In de outlook voor 2023 is DWS met name optimistisch over Europese aandelen, Europese bedrijfsobligaties, Chinese aandelen, vastgoed en beleggingen in infrastructuur.

De Napoleons van Big Tech

Beleggers zouden een premie moeten vragen om het risico te dekken dat een sterondernemer een ik-zuchtige dictator wordt, die kostbaar geld verbrandt.

Ondergang FTX was een misdaad, geen ongeluk

"Sam Bankman-Fried is a con man and fraudster of historic proportions." Lees de column van David Z. Morris. waarin alle strafbare feiten op een rij worden gezet.

It's Monday December 5, 2022 and Sam Bankman-Fried is still free in the Bahamas.



Let that sink in. pic.twitter.com/IL2hVbdbcV — Hedgeye (@Hedgeye) December 5, 2022

Decemberrally?

Martine Hafkamp: "Natuurlijk zijn de rentes hoger dan pakweg twaalf maanden geleden, maar in absolute percentages zijn ze nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Daar komt voor beleggers dus niet de sjeu vandaan. Veel aantrekkelijker is het om te (blijven) beleggen in aandelen van bedrijven die over voldoende pricing power beschikken om de hogere kosten door te berekenen." Lees de column.

Dure techsector wordt stevig getest

Roger McNamee in een bijdrage aan Project Syndicate: "Russia’s invasion of Ukraine will likely be remembered as the event that ushered in a new economic era, with interest rates, inflation, geopolitical tensions, and instability at significantly higher levels than in the past decade. The new conditions will leave the tech industry particularly vulnerable."

Niet dat Tech er zo lekker bijligt

De MAMAA (vroeger FAANG0 aandelen vs S&P 500 en de gelijk gewogen S&P 500. Deze laatste staat bijna op een record. pic.twitter.com/rwE7lIFaog — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 5, 2022

Koopkracht daalt ondanks prijsplafond energie

Energieplafond dempt koopkrachtrisico’s. Toch daalt doorsnee #koopkracht in 2022-2023 in totaal met circa 4%, als gevolg van hoge inflatie en daarbij achterblijvende loonstijging. Overheidstekort loopt op tot 3% bbp. Lees 'Scenario’s energieprijzen': https://t.co/Zkvd67bQFR pic.twitter.com/Gm6PDEB69Y — Centraal Planbureau (@CPBnl) December 6, 2022

Hedgefondsen verheugen zich op een volatiel 2023

Vermogensbeheerder MPG verwacht op basis van een onderzoek onder institutionele beleggers dat die meer gaan beleggen in arbitragehedgefondsen. Hoe meer volatiliteit, hoe beter.

Schuld Nederlandse burger is hoog maar in huidig renteklimaat prima betaalbaar

Hard to find a country with a worse mix of private debt and floating rate exposure than Sweden ????



Should be bad news for Swedish Real Estate in the current enviroment as we showcased here -> https://t.co/HeYdQBKtlL pic.twitter.com/925Pl9nclf — AndreasStenoLarsen (@AndreasSteno) December 5, 2022

Sterke particuliere vraag naar goud zet prijs niet hoger

Nederlandse goudhandelaar ziet fors hogere interesse voor goud in tijd van hoge inflatie https://t.co/ToRI9rAqvv — Business Insider Nederland (@BINederland) December 6, 2022

Actief versus passief

