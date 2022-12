Must read: Zijn themafondsen de oplossing?

Plus: Positief over aandelen en obligaties, daar komt de H2-economie, inflatie is ook volgend jaar hoog, goud maakt comeback, en méér.

2023 wordt het jaar van herstel

Renco van Schie van Valuedge is positief over 2023 en verder, want obligaties genereren weer inkomen en aandelen zijn nu goedkoper dan in de afgelopen jaren.

Hier is de outlook van Schroders

De waterstofeconomie is een kwestie van tijd

Duurzame groei is op lange termijn volgens veel experts alleen mogelijk met groene waterstof. Capital Group vindt daarom dat beleggers de waterstofeconomie niet kunnen negeren.

Sinterklaas bestaat echt!

Plafonds op energieprijzen en hypotheekrentes. Vastzetten van de yieldcurve. Dure pensioenindexering. Tot 15% loonsverhogingen. Het regent kadootjes sneert Wouter Weijand.

De inflatievisie van ABN AMRO

Medio volgend jaar ligt de inflatie nog altijd op 5%

Inflatie in de eurozone blijft dalen, maar zal verhoogd blijven. https://t.co/jabt8cf5XP pic.twitter.com/NImLfA0QQO — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 1, 2022

De nieuwe regels van beleggingssucces

"Four decades of falling inflation and declining interest rates have come to an abrupt halt—and that’s changed the calculus on a fistful of financial decisions. Want to make smarter money choices in the months and years ahead? Here are seven new rules for financial success." Goed verhaal van Jonathan Clements.

Renminbi sterkt flink aan

Is dat goed of slecht?



Dit is zeker positief voor de wereldeconomie

Economists see China’s exit from Covid Zero happening sooner than expected, from the second quarter of 2023 or earlier https://t.co/p432TRLgvl — Bloomberg Economics (@economics) December 5, 2022

Zijn themafondsen een alternatief voor individuele aandelen?

Themafondsen zijn interessant om de mogelijke winnaars van de toekomst in de portefeuille te hebben. De rendementen kunnen hoog zijn op de korte termijn, maar op de langere termijn zijn er risico's. Morningstar analyseert.

Hoop is een slechte raadgever

De meeste beleggers zullen het gevoel kennen. Er zit een aandeel in de portefeuille dat uit volle overtuiging is gekocht vanwege het toekomstperspectief of de lage waardering, maar het komt er maar niet uit. Wel eens van het dispositie-effect gehoord? Lees ook: Nieuw bewijs voor dispositie-effect.

Verstoorde wapenhandel

's Werelds grootste wapenfabrikanten kampen met een groeiend tekort aan grondstoffen en hebben nog altijd behoorlijk last van de verstoringen in wereldwijde toeleveringsketens. Door de oorlog in Oekraïne zal dat nog wel even duren. Aan de groeiverwachtingen verandert dat niets, aldus RTL Z.

Goud maakt een comeback

Mede dankzij minder stevige renteverhogingen in de VS. Maar ook de TA-lijntjes wijzen omhoog.

Over volatiliteit gesproken

Auto leasen?

Huizenkopers met een private-leasecontract voor een auto moeten goed opletten, want dat contract kan een behoorlijke financiële hap nemen uit de hypotheek die kan worden afgesloten.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).