Must read: Piekinflatie goed voor aandelen

2023: het jaar van slow motion-inflatie

De Fed zal mogelijk volgende maand de renteverhogingen al vertragen. De ECB denkt ook die kant op. Maar het inflatieprobleem is niet zomaar weg, schrijft Edin Mujagic. We krijgen te maken met slow motion-inflatie.

Nieuw bewijs voor dispositie-effect

Onderzoekers van de VU Amsterdam hebben nieuw bewijs gevonden voor de neiging van beleggers om negatief renderende effecten te lang vast te houden. Het lijkt zelfs nog erger te zijn dan eerder aangenomen.

Grafiek van Daalder: Sterke dalingen en stijgingen lopen gelijk op

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: volatiliteitsclusters.

Pas op met beleggen in CO2-vervuilers!

Aandelenkoersen kunnen wereldwijd met 30% dalen bij een stijging van de CO2-prijs met 100 dollar heeft Van Lanschot Kempen becijferd. Vooral beleggers in hevige uitstoters van CO2 lopen enorme financiële risico's.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Rendement dit jaar

Year-to-date performance of major asset classes in USD. 1/5



Remember, a lot of investors hold zero weight in #Commodities or #Gold.



Not only did they miss out on the only positive return this year, commodities and gold (separately) are often solid portfolio diversifiers. pic.twitter.com/ew7Jk2OSgF — jeroen blokland (@jsblokland) December 2, 2022

Piekinflatie is goed

Peak inflation is good for equities if it is not followed by a recession pic.twitter.com/KFtd8GNKfz — Patrick Saner (@patrick_saner) December 1, 2022

Veel kleinere balans

In case you missed it: #ECB balance sheet has shrunk by a whopping €298bn to €8,471.4bn, the lowest since Dec 2021, as banks have repaid €296bn of their TLTRO loans. Total assets still equate to 78% of Eurozone GDP vs Fed's 33%, SNB's 115%, BoJ's 128%. pic.twitter.com/g1EvCNTxTf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 2, 2022

Ook een dip gaat weer voorbij

???? 15 Visuals that will make you a better investor.



1. 120 years of stock market history in one chart: pic.twitter.com/1KOOxAB5iv — Compounding Quality (@QCompounding) December 1, 2022

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG e-magazine van IEXProfs.