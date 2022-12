Must read: Energie en tech moeten het in 2023 doen

Plus: Aegon AM blikt optimistisch vooruit, rally stopt weer na de jaarwisseling, beleggen is vooral geduld hebben, het einde van bitcoin, en méér.

Must read: Energy en banken nemen techstokje over

De optimistische outlook van Aegon AM

Bij Aegon AM wordt tamelijk positief vooruitgekeken. De economie landt zacht, de inflatie daalt op middellange termijn naar 2,5%, waarderingen zijn gedaald. "Het is nu een goed moment om in de markt te stappen."

"Deze rally stopt na de jaarwisseling"

Sinds een maand of twee hebben Europese aandelen de wind in de rug, maar econoom Steven Bell van Columbia Threadneedle verwacht dat de koersen na de jaarwisseling opnieuw pas op de plaats moeten maken.

De eerste zwaluwen?

Jan Bouius van Fintessa toont zich optimistisch.

Geduld is een schone zaak

Nick Maggiulli rekent ook nog eens voor wat beleggingen op de lange termijn kunnen opleveren. Wachten loont.

Nederland 12e op ESG-ranglijst van Candriam

Candriam heeft een nieuwe ESG-ranglijst opgesteld met topposities voor EU-landen, terwijl de VS niet verder komt dan de middenmoot. De winnaar is Denemarken. Nederland staat twaalfde.

Het verwachte Amerikaanse rentepad

Current market expectations for path of the Fed Funds Rate...

-Dec 2022: 50 bps hike to 4.25%-4.50%

-Feb 2023: 50 bps hike to 4.75%-5.00%

-Pause

-Rate cuts start in Nov 2023, continue in 2024... pic.twitter.com/NnJROXLs5U — Charlie Bilello (@charliebilello) November 30, 2022

Energie- en techsector zijn mogelijke groeibriljanten in 2023

De beleggersafdeling van ING heeft zijn visie over 2023 gepresenteerd. Bob Homan en Simon Wiersma van het Investment Office van de bank laten in een podcast hun licht schijnen over het aankomende beursjaar.

Lees ook: de vier favoriete aandelensectoren van State Street SPDR ETF's.

Handel 's nachts!

Stocks have their greatest gains when the market isn't open. pic.twitter.com/T3mXYnYoNg — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) November 30, 2022

Daar komt India

De Indiase economie zou de nummer drie kunnen zijn in 2030, voor Duitsland en Japan, aldus CNBC.

Hoezo een digitale euro?

Er ligt nog geen concreet plan, maar er is nu al heel veel ophef en debat over: de digitale euro. Wat houdt die digitale euro precies in en waar gaan de zorgen over? Vijf vragen en antwoorden. RTL Z bericht.

U zoekt dividend?

Strong brands grow dividends pic.twitter.com/IB35WFC0fP — Dividend Growth Investor (@DividendGrowth) November 29, 2022

Bitcoin heeft het beste gehad?

In dit kader

The full Sam Bankman-Fried Interview https://t.co/RvAElHPSXB — Willem Middelkoop (@wmiddelkoop) December 1, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG e-magazine van IEX Profs.