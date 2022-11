Must read: Inflatie daalt fors

Sinterklaas bestaat echt!

Plafonds op energieprijzen en hypotheekrentes. Vastzetten van de yieldcurve. Dure pensioenindexering. Tot 15% loonsverhogingen. Het regent kadootjes sneert Wouter Weijand.

Oplichters worden op een voetstuk geplaatst

Fraude en charlatans zijn van alle tijden. Het verschil: vroeger liep het bijna altijd slecht met ze af. Nu worden het helaas idolen door films en boeken, schrijft Ben Carlson in zijn blog. "Het lijkt erop dat bedrog tegenwoordig deel uitmaakt van ons culturele DNA."

Weten hoe het met de wereldeconomie gaat?

Volg dan de Zuid-Koreaanse exportcijfers.

Why South Korean #exports should be on your watchlist at all times!



In my latest video, I will explain the value of South Korean export data and what they are telling us about the state of the global economy and the direction of global #earnings.https://t.co/gQNLDTl1ND — jeroen blokland (@jsblokland) November 30, 2022

1 + 1 = 3?

Meer oplossingen voor meer klanten. Dat is het logische doel van de overname van NN IP door Goldman Sachs AM (GSAM). Dat beide partijen complementair zijn, is een groot voordeel.

Maand op maand daalt de inflatie fors

Hier zijn de cijfers van het CBS.

Dit is wat we willen zien, toch?

Disinflatie in Nederland, maand-op-maand -4%

(eerste raming volgens volgens Europese maatstaf, de HICP) Bron: #CBS pic.twitter.com/vFEI6U2gWE — durk veenstra (@durkveenstra) November 30, 2022

Recessierisico's en portefeuillepositionering

Thomas De Fauw van Morningstar onderzocht hoe de beheerders van multi-assetportefeuilles nu in de wedstrijd staan.

Winstcijfers doen er steeds minder toe

Joachim Klement: "Individual company earnings matter less and less compared to the overall market trend and how investors perceive this overall market trend." Interessant verhaal.

Is er nog goed Chinees nieuws?

De Chinese inkoopmanagers index is net binnen en ziet er niet mooi uit. pic.twitter.com/z4ne89hobP — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 30, 2022

Eerst nog even omhoog, dan flink omlaag

Na een eindejaarsrally volgt begin 2023 weer een flinke beurscorrectie, voorspelt Mike Wilson van Morgan Stanley in een artikel van CNBC.

Industrie-aandelen spotten met beurswijsheid

Jan-Willem Nijkamp: "Hoe kan het dat juist één van de meest cyclische sectoren de brede markt outperformed terwijl een recessie aanstaande is? Industriële aandelen zouden dan juist achter moeten blijven ten faveure van bijvoorbeeld de meer defensieve waarden." Lees de column.

Spreid ook met thema's

Thematisch beleggen groeit sterk en bij ETF's in het bijzonder. Morningstar's Valerio Baselli spreekt met Luis Berruga, CEO van Global X ETF's, over de beste aanpak. De belangrijkste les: kies meerdere thema's en hou de portefeuille gediversifieerd; niet méér dan 15% per portefeuillesegment.

Plattelanders de klos van verhuisdrang Randstedelingen

Randstedelingen kopen steeds vaker een huis buiten hun eigen stad. Hoewel de meeste van hen binnen de Randstad verhuizen, kiezen ze in toenemende mate voor een plekje in andere delen van het land. Een beweging die volgens Huizenmarkt-econoom Carola de Groot (RaboResearch) weinig te maken heeft met een zoektocht naar rust en ruimte, maar alles met het steeds duurder worden van koophuizen in de Randstad.

Economisch beeld iets minder positief

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in november minder positief dan in oktober, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van november presteerden 8 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Gasprijs daalt, energierekening stijgt

Hoe zit dat? RTL Z bericht.

Nee, het ABP is niet het grootste pensioenfonds ter wereld

The world's 100 largest pension funds ?? pic.twitter.com/vo2WKYoXBN — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) November 30, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG e-magazine van IEX Profs.