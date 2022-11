Must read: Pas op voor nieuwe correctie!

Voorzichtigheid blijft het devies

Weinig optimistische bespiegelingen in de outlook van Van Lanschot Kempen voor 2023. Een recessie in Europa en de VS is onontkoombaar, terwijl de rentes verder omhoog kunnen. Dat is slecht voor aandelen en iets minder slecht voor obligaties. De verlaagde waarderingen zorgen wel voor enige meewind.

Amundi AM: defensief erin, offensief eruit

Het Franse Amundi AM beoordeelt aandelen en obligaties als goedkoop, maar maant de komende maanden, net als Van Lanschot Kempen, toch tot grote voorzichtigheid. De correctie is namelijk nog niet voorbij.

ING is wel positief!

Chinese aandelen gaan eigen weg (naar beneden)

Inmiddels verhevigen de protesten tegen het strike Covidbeleid.

Inflatie is ook een vriend van beleggers

Joshua Brown van The reformed broker: "So yes, inflation is a reason to be wary of stock market volatility in the near term. But it is absolutely not a reason to not invest, so long as the road ahead is long and your time frame is measured in decades rather than weeks or months. In fact, inflation is all the more reason to continue to take the right risks, tuning out as much of the day to day bullsh*t as you possibly can." Goed verhaal.

Koersverlies is niet zomaar goedgemaakt

Om 50% verlies goed te maken, is een stijging van 100% nodig.

Daar komt India

Martine Hafkamp is enthousiast over de beleggingskansen in India: "De komst van deze nieuwe economische grootmacht moet niet onderschat worden en kan, net als de komst van China destijds, de wereldeconomie een enorme boost geven." In India wonen inmiddels ca. 1,4 miljard mensen. De Indiase beleggingsbelofte is overigens niet nieuw.

Duurzaam beleggen is beleggen in mijnbouwers

Gaat de cryptomarkt ten onder?

Kenneth Rogoff: "With a storyline full of celebrities, politicians, sex, and drugs, the future looks bright for producers of feature films and documentaries about the astonishing collapse of FTX. But, to paraphrase Mark Twain, rumors of the death of crypto itself have been much exaggerated." Interessant verhaal voor Project Syndicate. Wel eerst registreren.

Beleggingswijsheden van Peter Lynch

Dat was de outperformance van Amerikaanse aandelen?

"The U.S. stock market has rewarded investors handsomely in recent years, in absolute and relative terms. We grew accustomed to (relatively) smooth sailing for quite some time, but this year has been a reminder that the waters can always get choppy. If you haven’t yet, now may be the time to consider course correcting and row, row, row your boat gently overseas." Uitgebreide en sterke historische analyse.

Opmerkelijk: olieprijs flink omlaag, koersen energie-aandelen onverminderd hoog

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.