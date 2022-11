Must read: Succesvol beleggen in recessietijden

Duurzaam en veilig beleggen in obligaties van ontwikkelingslanden

Obligaties van multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB’s) zijn een duurzame beleggingsmogelijkheid in hoogwaardige schulden uitgedrukt in de Amerikaanse dollar. Dankzij hun hoge kredietwaardigheid kunnen ze worden beschouwd als een liquide en weinig risicovolle vorm van impactbeleggen, schrijft Marcel Danen van UBS AM.

2023 krijgt twee gezichten

tagflatie hangt als een molensteen om de nek van financiële markten. Pas als het duale gevaar van hoge inflatie en lage groei geweken is, kan er voorzichtig gedacht worden aan een nieuwe bullmarkt, zo meldt Robeco in zijn outlook voor 2023.

Grafiek van Daalder: 2022 een rampzalig beleggingsjaar?

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Wie van de drie?

Succesvol beleggen tijdens een recessie

Nu een recessie er toch wel aankomt, zullen beleggers op zoek gaan naar sectoren en bedrijven die ook in mindere tijden overeind blijven of daar zelfs van profiteren. Forbes geeft een voorzetje.

Schroders gaat voor obligaties

Actieve fondsmanagers zijn ook mensen

Daarom maken ze dezelfde fouten als particuliere beleggers, zo wijst Amerikaans onderzoek uit. "While the evidence we reviewed showed that while the active funds held their positions too long, cutting their holding period would lead to increased costs due to higher turnover. That higher turnover could be a significant negative in smaller stocks, with their higher bid-offer spreads, and greater market impact costs in addition to decreasing tax efficiency for taxable investors—potentially the incremental costs could exceed any benefits."

Een slapende reus wordt wakker

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa is enthousiast over India. "De komst van deze nieuwe economische grootmacht dient niet onderschat te worden en kan – net als de komst van China destijds - de wereldeconomie een enorme boost gaan geven. De BSE Sensex - ’s lands bekendste index- staat dit jaar overigens op een winst van drie procent."

Onderwijl in een Applefabriek in China

Hoezo deglobaliseren?

"From Russia’s war on Ukraine to the Sino-American rivalry, the world order is increasingly contested, and when value chains are global, a single disruption can reverberate across the planet. But retreating from interconnectedness is both unworkable and unnecessary", aldus Olivia White and Jonathan Woetzel in een bijdrage aan Project Syndicate.

De nieuwe kansen voor beleggers in kernenergie

Kernenergie kent een opleving in populariteit nadat de Europese Unie besloot het op te nemen in de EU-taxonomie voor duurzame financiering. Morningstar kijkt daarom naar de bedrijven die in kernenergie actief zijn en beleggingsfondsen die daarin beleggen.

Dit is de checklist van Charlie Munger

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.

