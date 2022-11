Must read: Goed nieuws van het inflatiefront

Wat doet de consument?

Donkere wolken hangen boven het consumentenlandschap. Niet voor niets zijn cyclische consumentengoederen dit jaar extra hard geraakt. Maar dalende koersen leiden ook tot stijgende dividendrendementen, waardoor Reineke Davidsz van het dividendteam van Van Lanschot Kempen steeds meer heeft te kiezen.

Schamele obligatiekansen in een uitdagende markt

Obligatiestrateeg Guillermo Felices bij PGIM Fixed Income maant obligatiebeleggers tot grote voorzichtigheid. Hoge inflatie en dalende winsten vormen geen goede basis om nu massaal obligaties te gaan inladen. Gelukkig is er nog een witte raaf.

Het resultaat van ernstige recessie-angst plus extreem agressief hiken

Some context for why the gap between US 2-year and 10-year Treasury yields is the most inverted since 1981: https://t.co/fKRD1JXHJO pic.twitter.com/HrDYjIODFx — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) November 22, 2022

Pimco prefereert obligaties boven aandelen

Obligatiebelegger Pimco denkt dat de bearmarkt voor aandelen zijn dieptepunt nog niet heeft bereikt. De vooruitzichten voor obligaties worden ondertussen steeds beter, zowel voor de korte als lange termijn.

Oh jee, gaat China weer langdurig in de lockdown?

China’s Covid cases are now surging and approaching the peak hit during a nationwide wave of lockdowns in April. pic.twitter.com/CLfYwXu59Q — Gavekal (@Gavekal) November 23, 2022

Wordt Q4 een herhaling van Q3?

Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer: "De beurssituatie van de afgelopen weken heeft raakvlakken met die van het vorige kwartaal. Ook toen stegen beurskoersen omdat beleggers optimistisch waren over het Amerikaanse rentebeleid. In de tweede helft van het derde kwartaal verdampte dit koersherstel toen duidelijk werd dat de marktverwachtingen onrealistisch waren." Hier is de column.

Goed nieuws van het inflatiefront

FAO food inflation is almost back to zero. pic.twitter.com/zXzAV1yq73 — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 23, 2022

Good Morning Everyone! Is inflation cancelled? Container shipping costs are back to pre-pandemic levels. pic.twitter.com/IBWxzyNClg — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) November 22, 2022

JPMORGAN: The October #CPI report supports the idea that we are “moving past the firmest period for inflation and that a decent amount of the inflation we have seen over the past year will prove to be temporary or transitory in nature.”#TeamTransitory pic.twitter.com/f68qTBgHpt — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) November 22, 2022

Europa blijft koploper in klimaatfondsen

Het aantal beleggingsfondsen en ETF’s met een klimaatmandaat groeit razendsnel. Maar door de dalende aandelenkoersen, de sterke dollar en doordat beleggers minder geld inleggen, is het totaal belegde vermogen in dit type fondsen dit jaar toch gedaald. Morningstar belicht het landschap van klimaatfondsen in het kader van de COP27 klimaattop.

Daalder Denkt Hardop

Wie zwijgt stemt toe! Eerst maar even de Daalder Denkt Hardop, de podcast over financiële markten die net even van het gebaande pad af gaat. https://t.co/4MFVzA4DBz — ldaalder (@ldaalder) November 23, 2022

Helaas voor Big Tech is de coronapandemie voorbij

"One by one, the tech CEOs apologized. They had failed to anticipate that their users’ extremely online behavior would return to normal once COVID restrictions lifted. So their projections for growth—in streaming, e-commerce, and the like—were way off. With expenses mounting and growth stagnating, they’d need to cut costs dramatically. Mass layoffs were coming." Goed verhaal.

Huizenmarkt: "Weinig aan de hand"

Huizenprijzen dalen voor derde maand op rij maar de 'woningmarkt is gezond'. RTL Z bericht.

#Huizenprijzen in oktober voor de 3e keer op rij gedaald. De laatste keer dat dit het geval was, was ruim 100 maanden geleden (tussen apr-jun 2013) @BaniMirjam (1/3) pic.twitter.com/dlptd3eGZv — ING Economie (@INGnl_Economie) November 22, 2022

Grondstoffenbedrijven in de uitverkoop

Valuations for mining stocks are a steal.



Wouldn’t surprise me if these stocks lead the market in the next 12 months.



H/t @CrescatMax pic.twitter.com/UXeoBdG0Qf — Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) November 22, 2022

Cultuursector in de knel

Dat is meer dan een maatschappelijk probleem alleen, schrijft Rabo-econoom Hugo Erken.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.

Buffett een buy-and-hold-belegger?