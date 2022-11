Must read: Tech doet niet mee aan de rally

Another brick in the wall

De Amerikaanse renteverhogingen hebben alle speculatieve beleggingen dit jaar hard geraakt. Ook de prijs van muziekrechten bleken niet immuun, zo constateert obligatiebelegger Hendrik Tuch van Aegon AM in zijn nieuwste column.

Van ondernemer in bamboefietsen tot fondsmanager Triodos Groenfonds

Willy Bulsink trad op 1 augustus aan als fondsmanager voor Triodos Groenfonds, een van de groenste beleggingsfondsen van Nederland. In zijn eerste 100 dagen werd hij direct geconfronteerd met een stijgende rente, torenhoge inflatie en onrust op de financiële markten. "Wat betreft impact loopt het fonds echter als een trein."

De megatrends van Pictet AM

Pictet AM is constant op zoek naar megatrends die de wereld veranderen. Hier een overzicht van enkele van de belangrijkste trends waar beleggers rekening mee hebben te houden.

Happy talk

Vijf redenen om als belegger optimistich te zijn. De belangrijkste: "Every day, folks around the world wake up, trying to figure out how to make life better for themselves and those they love. We all benefit from the energy that’s unleashed."

Rally zonder technologie

Jan-Willem Nijkamp: "Of deze opmerkelijke herfstrally zal uitmonden in een mooie eindejaarsrally valt echter nog te bezien. Wel is deze rally anders dan die van afgelopen zomer. Toen werden de koersstijgingen aangevoerd door de technologiefondsen. Deze laatsten blijven nu echter enigszins achter. Nu wordt het herstel gedragen door sectoren als energie, industrie, grondstoffen en financials." Hier is de hele column.

Wat is er aan de hand met het aandeel Tesla?

$TSLA shares fell 6.84% in regular trading today, hitting a value of $167.87/share. https://t.co/FWjwPJ6pgw pic.twitter.com/RC6OA6ybHz — Yahoo Finance Plus (@yfinanceplus) November 21, 2022

Japan moet oppassen

De ruime uitgaven van de Japanse regering in combinatie met het stimulerende rentebeleid van BoJ kunnen een ramp veroorzaken, schrijft Takatoshi Ito voor Project Syndicate. "The Japanese government’s new stimulus package will increase the country’s debt, which already exceeds 250% of GDP, even further. The United Kingdom’s recent implosion should serve as a cautionary tale for Japanese policymakers, who must take steps to reduce unsustainable debt levels before bond markets turn on them."

Leen nooit om te beleggen!

Een aantal recente verhalen maakt dat weer eens duidelijk.

Het geld valt dus niet uit de hemel

Nick Maggiulli: "But the bigger problem underlying every get-rich-quick scheme is the belief that there’s an easier way to get rich. That there’s some sort of shortcut. But, there isn’t. There are no secrets when it comes to building wealth. If there were, then we would all be rich already." Heerlijke column.

Andere reminder

If you think on the long term (7 years or more), you have a huge competitive advantage. — Compounding Quality (@QCompounding) November 22, 2022

Wereldwijde aandelenfondsen steeds minder wereldwijd

Bij aandelenfondsen die wereldwijd beleggen verwacht je als belegger een breed gediversifieerde portefeuille met aandelen uit alle delen van de wereld. Maar zijn die wel echt zo gediversifieerd? Niet echt, ontdekte Morningstar, want Amerika is in opmars.

Winsten gaan dus dalen

Profit margins are high, that nice for shareholders. But will they continue to be high, that's the question. pic.twitter.com/9WHR9P98hr — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 21, 2022

Saai is zo slecht nog niet

Financieel analist Ben Carlson neemt het op voor de degelijke belegger, want saai is zo slecht nog niet. 'Boring is better', schrijft hij in zijn blog Boring is Beautiful in Investing. "Hoe spannender uw portefeuille, hoe slechter uw performance in deze bearmarkt."

Brede golf stakingen op komst

De komende tijd leggen een boel mensen in Nederland het werk neer in de hoop hogere salarissen af te dwingen. RTL Z bericht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.