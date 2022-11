Must read: Energy en banken nemen techstokje over

Aandelen opkomende markten: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Nu de waardering van aandelen uit de opkomende markten zich op een dieptepunt bevindt, ziet Daniel Grana, portfoliomanager Emerging Markets Equities bij Janus Henderson Investors, extra mooie kansen. Of de voorspelde outperformance daadwerkelijk uitkomt, is mede afhankelijk van de beleidsbeslissingen in Beijing en Washington (Fed).

"Energie en financials worden aanjager volgende bullmarkt"

Het is niet duidelijk of de recente rally het begin inluidt van een nieuwe bullmarkt. Maar als er eenmaal een nieuwe opleving komt, dan zullen volgens John Linehan, fondsbeheerder bij T. Rowe Price, heel andere sectoren het voortouw nemen dan voorheen.

Dividendrendement is een slechte waarderingsmaatstaf

Het dividendrendement zegt weinig tot niets over het toekomstige aandelenrendement. Dat schrijft Joachim Klement in zijn beursblog op basis van een studie. "Alleen voor de lange termijn hebben waarderingsmethoden, zoals het dividendrendement, wel zin."

Wachten op lagere inflatie en rentes

Martine Hafkamp: "Voorlopig is deze rally niet meer dan een bearmarketrally. Maar uiteindelijk eindigt iedere berenmarkt met een berenrally." Opbeurende column.

Hogere rentes zijn niet de oplossing

Topeconoom James K. Galbraith: "Headlines about high inflation continue to feed into commentaries demanding that the US Federal Reserve increase interest rates to curtail demand. Yet not only would this approach benefit money-holders at the expense of many workers, businesses, and consumers; it also is not even the best way to contain rising prices." Scherpe analyse.

Hoe kunnen koersen nog stijgen?

Obligaties of aandelen?

Obligaties bieden interessantere yields en aandelen zijn aantrekkelijker gewaardeerd na de recente verkoopgolven. Wat te kopen? Morningstar's chief investment officer in de Verenigde Staten Marta Norton laat hierover haar licht schijnen. Ze waarschuwt om dips te kopen.

The case voor obligaties

"Yes the long-awaited bond crash has finally happened. But we’re probably through the worst. If anything, it’s less likely to happen again anytime soon. At least not to the same awful extent. One very bad year doesn’t entirely destroy the logic of owning some bonds, no more than the sinking of the Titanic killed the need for global travel." Zeer uitgebreid en sterk verhaal over de lessen die uit de obligatiecrash van dit jaar kunnen worden getrokken.

100 wijsheden van Buffet's partner Charlie Mungers

Resultaat klimaattop onvoldoende

Ook klimaatminister Jetten is 'buitengewoon teleurgesteld' over de uitkomst van de laatste klimaattop in Egypte. RTL Z bericht.

"Onbegrip zorgt voor financiële ongelijkheid"

Begrijpelijke taal is cruciaal in de strijd tegen financiële ongelijkheid. Uit onderzoek van SNS blijkt dat Nederlandse jongvolwassenen over te weinig kennis beschikken om op basis van financiële informatie de juiste keuzes te maken.

De beleggingsoutlook van Robeco

Het gaat niet goed met de Russische economie

"Vladimir Putin isn’t just losing in Ukraine — he’s set Russia’s economy back 40 years", aldus Marketwatch.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.

Gezellig ballen in de zandbak

