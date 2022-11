Must read: De Fed kan het rustiger aan doen

Latijns-Amerika heeft de X-factor

Latijns-Amerika is een van de weinige markten die dit jaar dik in de plus staat. De afhankelijkheid van grondstoffen was tien jaar een nadeel, nu is het een voordeel. Schroders denkt dat Latijns-Amerika kan blijven schitteren.

Fed moet ophouden met hiken

Billionaire investor Barry Sternlicht sounds off on the Fed:



"This is self-inflicted suicide! The economy is slowing on its own! What is the Fed looking at?" pic.twitter.com/0UQhTPARii — Squawk Box (@SquawkCNBC) November 17, 2022

Of het in ieder geval rustiger aan doen

Short term inflation expectations are falling again in the US. That should give the Fed some relief. pic.twitter.com/8mY605s8B0 — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 18, 2022

Liever Europese dan Amerikaanse high yield

Mike Della Vedova, portfoliomanager Global High Income Bond Strategy bij T. Rowe Price, meent meent dat Europa ondanks het vooruitzicht van een recessie de beste kansen in high yield biedt.

Drie lessen van de implosie van FTX

Een filmpje over beleggen en emoties.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.

Gaat niet weg

ESG-beleggen staat in deze markt onder druk, maar het zal deel uit blijven maken van de beleggingswereld.

De beste overnames aller tijden

The 10 greatest acquisitions of all time: pic.twitter.com/tG7iYWXopE — Compounding Quality (@QCompounding) November 17, 2022

Toch kleiner