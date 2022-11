Must read: Saaie aandelen zijn mooie aandelen

Nieuw! De Zwarte Neushoorn Obligatie

Investeren in het ASN Biodiversiteitsfonds betekent ook beleggen in ’s werelds eerste obligatie voor het behoud en de bescherming van bedreigde diersoorten en hun omgeving.

Instituten verliezen hun voorkeur voor passief

De laatste tien jaar was er bij institutionele beleggers een duidelijke trend zichtbaar van actieve naar passieve fondsen. Die trend is nu gebroken, zo blijkt uit een enquête van bfinance.

Grafiek van Daalder: Het positieve effect van de Amerikaanse midterms

In de Grafiek van Daalder behandelt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: het positieve beleggingseffect van de Amerikaanse midterms.

Must read voor echte duurzame beleggers

We beginnen bij @FTM_nl een nieuw dossier!



We gaan onderzoeken of en hoe de financiële sector bijdraagt aan een duurzame wereld.



Hieronder het openingsverhaal waarin we de piketpaaltjes slaan??https://t.co/sm21pkp877 — Ties Joosten (@tiesjoosten) November 16, 2022

Saaie aandelen zijn mooie aandelen

Ben Carlson: "You need the boring stuff as a ballast in your portfolio because the boring stuff always comes back in style. When the boring stuff doesn’t work it usually means underperformance. When the exciting stuff doesn’t work, you can lose all of your money." Heerlijke column.

Beleg als een duif

Rubin Miller: "Humans are gifted with imagination, but wondering has its downsides. Investors are better off behaving like pigeons...perceptive, and predictable. But also painstakingly unremarkable and unimaginative." Sterk verhaal.

De oorlog in Oekraïne moet stoppen

IMF chief says war in Ukraine is the ‘single most important negative factor’ for global economy https://t.co/VNrIyT92RN — CNBC (@CNBC) November 17, 2022

"Dit is het beste instapmoment sinds 2010"

Door al het negatieve nieuws zouden we bijna kopschuw worden, maar alle doemscenario’s ten spijt komt J.P. Morgan Asset Management met een 'bizar' optimistische kijk op aandelen.

Grote ontslaggolf bij big tech

Het is onrustig bij de grootste techbedrijven ter wereld. Van Amazon tot Twitter: ze ontslaan hun werknemers met duizenden tegelijk. In een paar weken tijd hebben zo'n 120.000 mensen te horen gekregen dat ze hun biezen kunnen pakken. Wat is er aan de hand in de sector waar groei jarenlang de norm was? RTL Z bericht.

In dit kader: beleggers zijn zwaar onderwogen in tech

November saw BofA's Global Fund Manager Survey most net underweight tech since 2006 https://t.co/oW0xpHxRSC via @SoberLook pic.twitter.com/yChMlrnsHK — Jesse Felder (@jessefelder) November 16, 2022

Stijging Amerikaanse aandelen geeft valse hoop

BlackRock verbaast zich over de recente stijging van Amerikaanse aandelen, want van enige winstgroei is niet langer sprake. Desondanks ziet 's werelds grootste vermogensbeheerder mooie kansen in een aantal sectoren.

Chinese zero-Covidbeleid blijkt weinig effectief

The COVID situation in China has been worsening again.



Source: @Gavekal



Today's issue of The Daily Shot Brief: https://t.co/wjuWEiyynK pic.twitter.com/enEjbbdW3l — Lev Borodovsky (@thedailyshot) November 15, 2022

Veiliger beleggen in crypto's

(In hoeverre dat mogelijk is natuurlijk)



De belangrijkste manier om uw cryptorisico te beperken wordt niet vernoemd. In dezelfde krant: driekwart van de crypobeleggers verliest geld. Nog even en dat is 99%.https://t.co/7GMz6PAbIe — Geert Noels (@GeertNoels) November 17, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.