Must read: Dat was de bear market?

Op naar nul!

Alexis Bienvenu toont zich onzeker over de verwachte economische groei, inflatie en rentestanden. Wat de fondsmanager van La Financière de l’Echiquier (LFDE) zeker weet is dat de toekomst CO2-arm is en dat biedt enorme beleggingskansen. Sterke analyse.

"Het ergste is voorbij"

Volgens topbeleggers Björn Jesch en Christoph Schmidt van DWS is de toekomst zo wazig dat het verstandig is voorzichtig te blijven. Ook zij zien in bedrijfsobligaties weer een serieus alternatief voor aandelen.

Nieuw roaring twenties voor grondstoffen op komst

Een economische recessie drukt de vraag naar grondstoffen. De energietransitie doet hetzelfde bij olie en gas. Toch verwacht Lipper Alpha een bloeiend decennium voor grondstoffenproducenten.

De duidelijke rentevisie van ABN AMRO

Wij hebben onze ramingen voor de beleidsrente van de Fed en ECB op de korte termijn verhoogd, maar verwachten nu ook meer renteverlagingen in de laatste maanden van 2023. https://t.co/t4cCDr8c0S pic.twitter.com/XA234xbYqN — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) November 15, 2022

Dat was de bear market?

Jan-Willem Nijkamp: "Inderdaad, deze rally is niet meer dan een bearmarketrally. Maar uiteindelijk eindigt iedere berenmarkt met een berenrally." Lees de column.

De relatie tussen inflatie en waardering

Equity investors like a bit of inflation, but only a bit.

When prices too sharply, valuation goes down. pic.twitter.com/zD1ivjtnKF — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 14, 2022

Olie en gas versus duurzame energie

Bedrijven uit de traditionele energiesector worden tegenwoordig door menig duurzaam belegger geweerd uit de portefeuille. Dat deed hen de afgelopen tijd flink wat rendement mislopen. Toch zullen met name de beleggers die al langere tijd beleggen in bedrijven die profiteren in de energietransitie daar volgens Morningstar niet al te veel om malen.

Beleggersmanifest

Wat een belegger tot een goede belegger maakt.

Mits duurzaam aub

Uit onze Global Investor Study blijkt dat maar liefst 63% van de Nederlandse #beleggers beleggingen kiezen die zijn afgestemd op hun persoonlijke duurzaamheidsvoorkeuren. Lees het hier: https://t.co/2WqyK9tNea #GIS22 #duurzaamheid pic.twitter.com/IPMnuDIn7O — SchrodersNL (@SchrodersNL) November 15, 2022

Het probleem met de inzet van kunstmatige intelligentie (AI)

"AI is not magic. Investment managers cannot simply hire data scientists and machine learning engineers, buy data, and hope that magic happens." Zeer uitgebreid verhaal. Must read voor professionele beleggers die eraan denken om veel geld in AI te steken om zo hun rendementen te verbeteren.

De relatie tussen huizenprijzen en hypotheekrentes

Een keer raden waar de Nederlandse huizenprijzen naartoe bewegen.

Mortgage rates are screaming lower house prices ahead! 1/5



You asked, we answered. In a follow-up on the chart below, which understandably raises a few questions, we took an in-depth look at current US house prices vs. mortgage rates. pic.twitter.com/TRJMfNewTO — jeroen blokland (@jsblokland) November 16, 2022

De beste vijf private banks

Elk jaar reikt IEX de Gouden Stier uit voor financieel dienstverleners die hun klanten het meeste waar voor hun geld bieden. Voor private banks bepalen beleggers zelf welke aanbieders worden genomineerd. Dit zijn de vijf uitverkorenen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.