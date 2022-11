Must read: allemaal positieve beleggingsberichten

2023 wordt geen herhaling van 2022

Volgens Ewout van Schaick, hoofd mixfondsen van NN IP beleven beleggers dit jaar een uitzonderlijk jaar. In 2023 liggen er betere kansen, met name voor obligaties. Lees de diepgaande analyse.

Beste outlook 60/40-portefeuille sinds 2010

De vooruitzichten voor een klassieke mix van aandelen en obligaties was lange tijd niet zo goed als nu, schrijft JP Morgan AM in zijn nieuwste langetermijnoutlook. Wat kunnen we nog meer veranderen?

Is het ergste leed geleden?

Van restrictief monetair beleid, geopolitieke risico’s en grillige kwartaalcijfers worden beleggers doorgaans niet vrolijk. Toch hervonden de aandelenkoersen in de afgelopen weken hun weg omhoog. Optimix begrijpt dat wel.

Ook Martine Hafkamp van Fintessa ziet het positief in.

"Economische groei is geen doel maar een middel"

Barbara Baarsma, CEO Rabo Carbon Bank, over haar afgelopen zomer verschenen boek Groene groei, met de intrigerende ondertitel Over de (on)zin van economische groei.

Inflatie daalt volgend jaar significant

De kerninflatie in de VS zal eind volgend jaar tot onder de 3% dalen, zo is de verwachting van Goldman Sachs. De problemen in de toeleveringsketen lossen verder op, huizenprijzen beginnen te dalen en de arbeidsmarkt koelt af.

Maar de ECB moet desondanks verder aan de bak

Gegevens uit de #eurozone suggereren dat de #ECB de #rente moet blijven verhogen. De ECB staat onder politieke druk om de rente niet te verhogen, maar uit de groei- en inflatiecijfers blijkt dat de rente nog verder kan stijgen. Lees meer: https://t.co/SWji5FbjAa#inflatie pic.twitter.com/4ISnlIOYwz — SchrodersNL (@SchrodersNL) November 13, 2022

De reden om vooral contrair te beleggen

What tends to perform best for one or two years often winds us underperforming thereafter. #Contrarian #investing #Commodities pic.twitter.com/gDvX3TStHq — Lance Roberts (@LanceRoberts) November 14, 2022

Nederlandse banken ondergewaardeerd

Nu de rente alweer eventjes stijgt en dat waarschijnlijk nog een tijd zal blijven doen, zien de winstvooruitzichten voor ABN Amro en ING er rooskleurig uit. Zeker gezien de sterke marktpositie van beide banken in thuisland Nederland en de berg goedkoop (spaar)geld waar ING over beschikt. Morningstar bericht.

Eindejaarsrally?

Seasonal pattern in equities prices is going according to history.

(MSCI world since 1970) pic.twitter.com/QuLcJOIvIX — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 14, 2022

Onrust op cryptomarkt

"Naïeve optimisme is eraf bij beleggers." RTL Z bericht. Zelfs het altijd zo optimische Ark Invest van Cathie Wood luidt de noodklok. Veel heeft te maken met het bankroet van cryptohandelsplatform FTX.

This is a pretty straightforward and to-the-point description of the #FTX collapse, the (non)-comparison to #Lehman, and the potential impact for centralized and decentralized exchanges by Campbell Harvey. https://t.co/MCrmzCQzyc — jeroen blokland (@jsblokland) November 15, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.