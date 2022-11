Must read: Obligaties verslaan aandelen

Prognose voor traditionele beleggingsportefeuille flink verbeterd

Beleggingsstrateeg Evan Brown van UBS AM verwacht dat een 60/40-portefeuille de komende vijf jaar gemiddeld 7,2% per jaar kan opleveren. "Sinds eind 2018 zijn de rendementsverwachtingen niet zo goed geweest als nu.”

Obligaties gaan aandelen verslaan

Ook Cullen Roche is zeer enthousiast over schuldpapier.

-long way to go in the equity bear market



-odds are massively in favor of bonds beating stocks in the coming months/years



ESG is ondanks alle kritiek niet meer weg te denken

Beleggen met ESG-criteria ligt onder vuur van zowel links (greenwashing) als rechts (woke). Morningstar US voert 10 redenen aan waarom ESG niet meer weg te denken is in het beleggingsproces.

Niet één maar twee positieve marktindicatoren

Jonge en oudere rijken beleggen verschillend

Goed en informatief Amerikaans verhaal van Nick Maggiulli.

Overal zware bedreigingen

Nouriel - Dr. Doom- Roubini ziet het wederom bijzonder somber in voor ons mensen. "For four decades after World War II, climate change and job-displacing artificial intelligence were not on anyone’s mind, and terms like "deglobalization" and "trade war" had no purchase. But now we are entering a new era that will more closely resemble the tumultuous and dark decades between 1914 and 1945."

Het ene FAANG-aandeel is het andere niet

Passief beleggen (ETF's) levert meestal de beste resultaten op

Nog geen kwart van de actief beheerde fondsen slaagde er de afgelopen tien jaar in zijn passieve evenknie te verslaan. Dat blijkt uit de nieuwste editie van Morningstars halfjaarlijkse Active/Passive Barometer. Ook nu weer blijken de hogere kosten van actieve fondsen funest voor de prestaties.

JP Morgan voorziet nog meer ellende voor cryptomarkt

Het ziet er bepaald niet rooskleurig uit op de cryptomarkten nu ook de overname van FTX door cryptobeurs Binance mislukt is. Volgens een team van JP Morgan-strategen kunnen we op nog meer ellende rekenen, waarbij bitcoin naar 13.000 dollar kan zakken. Dat is een waardedaling van nog eens 20%.

Buffett en Munger stappen zeker niet in

"It will become to a bad ending."

Warren Buffet and Charlie Munger on crypto in 2018. Absolutely nailed it.



Nederlands betalingsverkeer efficiënt, maar verlieslatend

Na bijna twintig jaar heeft Betaalvereniging Nederland weer eens onderzoek gedaan naar de kosten en opbrengsten van het betalingsverkeer in Nederland. Belangrijkste conclusie? Sinds 2005 is het verlies op transacties met ruim 2375% toegenomen, wat neerkomt op een verlies van €547 miljoen in 2021. Daarmee is het Nederlandse betalingsverkeer het meest verlieslatende van Europa.

Scherpe cartoon

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.