Must read: nieuwe records omhoog

Aegon AM: Energie en ESG blijven centrale thema's

Aegon AM probeert alle kortetermijncrises weg te denken om zo een heldere blik te krijgen op het beleggingsklimaat over een langere periode. Energie en ESG blijven centrale thema's. Vooruitzicht voor aandelen zijn goed. Inflatie blijft moeilijk te voorspellen.

Van capitulatie is nog geen sprake

Het is volgens Christian Schmitt, senior portfoliomanager bij Ethenea, goed mogelijk dat de huidige marktcyclus uitbodemt zonder te kapseizen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Lekker dagje

The S&P 500 gained 5.5% today, its largest % increase since April 2020 and 15th largest since 1950. One year later the market has often been higher following these large daily spikes (22 out of 24 times) with an average return of +31%. The 2 exceptions: Sep 2008 & Jan 2001. $SPX pic.twitter.com/Km3WU9fEgk — Charlie Bilello (@charliebilello) November 10, 2022

Droombaan

"I have gotten paid a lot over the years for reading. I highly recommend it." -- Charlie Munger — Compounding Quality (@QCompounding) November 11, 2022

Geen goed kwartaal

It was not a good earnings season in the US

(JPM) pic.twitter.com/XYgHo3wS6d — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 11, 2022

Dollar onder druk

The dollar just had its worst day since 2009 pic.twitter.com/YTRXwdDJtE — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) November 10, 2022

10 redenen dat ESG blijft

Morningstar zet 10 redenen op een rij waarom duurzaam beleggen een blijvertje is.

De beste bedrijven voor vrouwen

Forbes heeft een lijstje gemaakt van de meest vrouwvriendelijke bedrijven.

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.