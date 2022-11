Must read: de aandelenpijn zit vooral in de opkomende markten

Marktonzekerheden wegen zwaarder dan verkiezingsuitslag

De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen zitten erop. Wat betekent de uitslag voor aandelen? Heel weinig, schrijft Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors. “Historisch gezien, is het derde presidentsjaar een mooi beursjaar. Daar houden wij aan vast, maar een rally zal niet meteen starten. Het is nog even een paar maanden geduld hebben.”

Voorspellingen zijn weinig waard

Marktvoorspellingen kunnen vaak na een paar maanden alweer de prullenbak in. Ze bieden houvast, maar geen zekerheid. Ga er maar vanuit dat het volledig anders kan lopen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Leuk verhaal.

Amerikaanse inflatie: vanmiddag weten we meer

It’s difficult to trade the US #inflation number in advance. Visibility is limited. Many forward-looking indicators point to (much) lower inflation, but it’s the pace of decline that counts. Services paint a different picture from Manufacturing. Adopting a wait-and-see approach. pic.twitter.com/qbN1vqLJJZ — jeroen blokland (@jsblokland) November 9, 2022

Jawel, er zijn zeker nog Chinese aandelenkansen

Volgens het Franse aandelenhuis Comgest bevinden de waarderingen van Chinese aandelen zich op een niveau waarin heel veel slecht nieuws is ingeprijsd. Upside genoeg, mits beleggers een aantal basisregels in acht nemen. Beleg met beleid!

De grote pijn zit vooral in de opkomende markten



Europe (dark line) has not underperformed the world index this year. Which is quite remarkable given the circumstances.

EM (green line) is still performing poorly. pic.twitter.com/y3Wku75bLp — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 9, 2022

Koersval Tesla raakt iedereen

Jarenlang was Tesla een beurslieveling: de koers blééf maar stijgen. Topman Elon Musk beschikt nu eenmaal over een grote schare fans. Maar nu de koers dit jaar keihard omlaag is gekieperd, hebben veel meer beleggers daar last van dan alleen bezitters van het aandeel Tesla. Want Tesla is inmiddels een zwaargewicht in vele indices en beleggingsfondsen en sleept die mee in zijn val. Deel één van een tweeluik van Morningstar.

Vijf koopwaardige energie-aandelen

Ondanks de politieke wil om over te schakelen op duurzame energie, blijft fossiele energie nog lang relevant. Josh Enomoto van InvestorPlace komt met een paar kansrijke namen. Shell staat op 1.

Desondanks is de grote afhankeleijkheid van olie en gas niet de oplossing maar het grote probleem.

Prijzen commercieel vastgoed gewoon gestegen

De transactieprijzen van kantoren, industriepanden, winkelpanden en huurwoningen vertoonden tot en met het derde kwartaal van 2022 een stijgende trend. Dit blijkt uit nieuwe bètacijfers van het CBS en het Kadaster.

Volg de trend!

Beleggers die succesvol meeliften met markttrends verslaan de markt. Maar makkelijk is dat niet. "Trend-following is impacted by volatility - both the level and change. Higher volatility is good but changes in volatility can hurt performance." Sterk verhaal.

Beleggers zien merkwaarde over het hoofd

Bedrijven met sterke renderen beter en dat is zeker geen toeval. "Branding leads to an increase in shareholder value and helps to beat the benchmark. .The shareholder value grows even more during the rise of social media." Lees de analyse.

Beleggen in private beleggingen dan maar?

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.