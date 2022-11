Must read: Waar blijft die beloofde recessie?

Plus: Beleggers durven weer, energy is de grote winnaar van 2022, sterke merken zijn een goudmijn, huizenmarkt in de problemen, en veel méér.

Beleggers durven weer

Philippe Rosette van SPDR ETF’s Nederland analyseert de Europese beleggersvoorkeuren van afgelopen maand. Hij signaleert verschillende opmerkelijke omslagpunten. Niet alleen bedrijfsobligaties staan hernieuwd in de belangstelling. Dat geldt ook voor high yield en Europese aandelen.

Koop nu niet de dip!

"Het risico op een recessie is nog niet helemaal ingeprijsd in aandelen en de winstverwachtingen zien er nog steeds te optimistisch uit." Aldus het commentaar van BlackRock in zijn nieuwste weekupdate

Toch is er ook een koopsignaal

Today is a great day to buy stocks. pic.twitter.com/MkY52lsBBp — Compounding Quality (@QCompounding) November 8, 2022

Amerikaanse bedrijfsobligaties in de aanbieding

Kredietwaardige Amerikaanse bedrijfsobligaties waren in de afgelopen zestien niet zo aantrekkelijk als nu, aldus Aegon AM.

The NY Fed's Corp Bond Market Distress Index (CMDI) indicates that functioning in the Investment Grade space is significantly more strained than High Yield. The only times it was more strained were 2008-09 & early 2020. pic.twitter.com/QedNiKU24P — Liz Young (@LizYoungStrat) November 8, 2022

De beurs in 2022

"The performance of the markets this year is a more straightforward story of energy stocks simply beating everything else." Zo simpel is het. Leuk verhaal.



Waar blijft die beloofde recessie?

Economieën en bedrijven tonen zich bijzonder robuust. "In de Europese Unie bleek 80 procent van de bedrijven zijn verwachte omzet te hebben verslagen. De winst bleek bij 58 procent hoger." Lees de column van Jan-Willem Nijkamp.

Amerikaanse verkiezingen

Wie wint het Huis van afgevaardigden en de Senaat? Volg de liveblog van CNBC.

Duurzame energietrend moet versnellen

Investeringen in #hernieuwbare energiebronnen moeten verdrievoudigen tot 2030. Lees over de grote verschillen tussen economische regio's en de noodzaak van financiële steun voor ontwikkelingseconomieën. #COP27 https://t.co/EyEiPiWbZB pic.twitter.com/q77mfP2YhM — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) November 8, 2022

Sterke merken zijn een goudmijn

Analist Joachim Klement toont aan dat de waarde van sterke merken structureel onderschat wordt, en dat scheelt rendement. "Gemiddeld blijkt de portefeuille met de beste merken het tussen 2000 en 2020 ongeveer 3% tot 4% per jaar beter te doen dan de benchmarks."

China is belangrijk geworden

Countries whose largest trading partner is China or the USA. #geoeconomics pic.twitter.com/bwz4stm23I — Velina Tchakarova (@vtchakarova) November 8, 2022

Niet toekomstige groei maar huidige winst telt

"It took a while, but companies are reacting to the new world we live in. A 400 basis point increase in interest rates fundamentally changes how people feel about stocks. Investors went from only caring about growth to only caring about profitability, and companies are reacting accordingly." Goede analyse van Michael Batnick.

Dalende huizenprijzen doodsteek voor woningbouw

Rabo-econoom Carola de Groot: "Het is ronduit naïef om te denken dat het woningbouwtempo kan worden opgevoerd in een neergaande markt. Er moet rekening worden gehouden met een flinke achteruitgang van de nieuwbouwproductie." Hier is de column.

Munger over bitcoin

De waarde van de crypto is dit jaar met 60% gedaald, wel gemeten in dollars.

"In my life, I try to avoid things that are stupid, evil and make me look bad and #Bitcoin does all three”



--- Charlie Munger pic.twitter.com/MSA4OxuJUv — Charlie Munger Fans (@CharlieMunger00) November 8, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.