Must read: Amerika stemt

Beleggen voor een betere toekomst van kinderen

Sjoerd Rozing, verantwoordelijk voor het in maart gelanceerde Triodos Future Generations Fund, over de enorme urgentie om de leef- en onderwijskansen van kinderen te verbeteren. “Vooral kinderen zijn slachtoffer van klimaatverandering en ongelijkheid."

Pictet vindt het nog te vroeg voor optimisme

Pictet AM ziet in zijn nieuwste outlook van november weinig reden tot optimisme. Het credo blijft aandelen uit de VS en Europa mijden en schuilen in Amerikaanse obligaties. Belangrijk verhaal.

"Ja, de risico's zijn het waard"

Fondsmanager Steven Andrew van vermogensbeheerder M&G ziet nog wel aanlokkelijke beleggingskansen, ver weg en dicht bij.

Reken ditmaal niet op positief Amerikaans verkiezingseffect

De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van vandaag zijn volgens State Street Global Advisors geen game changer. "In contrast to previous US midterms and despite the recent market rally, we caution to wait for a later entry point into equities. In 2018, equities bottomed just around the date of the final rate hike, not before. An annual outperformance in 2023 is likely, but there is more monetary tightening to come before a market bottom. Risks around debt ceiling may provide opportunities to sell short-term Treasuries and together with global geopolitics, this justifies adding some tail risk insurance." Hier is het verhaal.

Ook Ralph Wessels van ABN AMRO heeft over dit onderwerp geschreven. Hij zit er positiever in.

Goldman Sachs hoopt op een Republikeinse overwinning.

Wall St rally ahead of US midterms as investors betting on history repeating itself. During last 90yrs, S&P 500 has generated median return of 3% through yr-end & 17% during 12 mths following midterms, Goldman has calculated. Equity eturns have been stronger under divided govts. pic.twitter.com/Z1km8dFWxd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 7, 2022

U zoekt houdbaar dividend?

In de huidige onrust op de beurzen is het wijs om risico’s te verkleinen. Dat kan door stabiele dividendaandelen te kiezen, die ook nog eens over een aantrekkelijk opwaarts potentieel beschikken. US News Money zet er 7 op een rij.

5 argumenten tegen waarde-aandelen

Uitgebreide Amerikaanse analyse.

Economische opening China kan nog maanden duren

Goldman Sachs verwacht niet dat Beijing het zero-covidbeleid zal loslaten. Zodra dat het geval is kunnen Chinese aandelen 20% stijgen, zo meldt CNBC.

China keeps expanding their isolation camps…



In Hunan Province they were in a hurry and built the camp right on the highway… They don’t need the roads if the population will be locked-up in isolation camps…



All in the name of safety and well-being of course…



??music ..?? pic.twitter.com/9mXtGFpDkU — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 7, 2022

Morningstar vreest verdere daling tech

"De genoemde effecten van een recessie, kostenstijging en kopersstaking, kunnen komende kwartalen negatief gaan uitwerken. In dat licht is de waardering van de Nasdaq Composite Index aan de hoge kant: die noteert tegen een koers/winstverhouding van 35. Ter vergelijking: de brede Amerikaanse markt noteert momenteel tegen een k/w van 16." Lees het hele verhaal.

Wie is de grootste?

The biggest companies in the world since 2000: pic.twitter.com/rrYC8eihJY — Compounding Quality (@QCompounding) November 7, 2022

Nederlandse inflatie: 14,3%

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 14,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september was de inflatie 14,5 procent. De prijsontwikkeling van energie had een neerwaarts effect op de inflatie, voeding zorgde voor een verhogend effect. Het CBS bericht.

Wordt Nederland een waterstofeconomie?

De miljarden liggen volgens RTL Z klaar.

Amerikaans commercieel vastgoed onderuit

Hoe hard wordt de pijn bij ons?

Chart of the Week - CRE Credit Crunch



I just had a look at the latest Fed Loan Officer survey, and things are not looking good for what is a heavily credit-driven sector… pic.twitter.com/WvQb4QP0jn — Topdown Charts (@topdowncharts) November 7, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.