Must read: Houvast in barre beurstijden

Vastgoed overdreven hard geraakt

Renco van Schie van Valuedge verbaast zich over de enorme daling van beursgenoteerd vastgoed. Volgens hem biedt deze sector na alle onrust een goed koopmoment. "De combinatie van hogere winst en veel lagere koersen betekent dat de sector nu op grote discounts handelt ten opzichte van historische gemiddelden."

Machine learning biedt hedgefondsen uitweg

Hedgefondsen hebben het zwaar te verduren. Vooral de long/short-fondsen verslaan zelden de markt. Alleen fondsen die gebruikmaken van machine learning hebben nog succes, schrijft blogger David Bailey.

Houvast in barre beurstijden

Column Martine Hafkamp: "Het mag passief klinken, maar beleggers die gewoon blijven zitten in hun kwaliteitsaandelen doen het in het huidige klimaat met een wereldwijd gespreide portefeuille nog het best. Want andere vluchthavens (edelmetalen, hedgefondsen, private equity, vastgoed) doen het juist nu men outperformance zou verwachten minder goed dan een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille."

Markt rekent op extra renteverhogingen van Fed

Peak rates (what will the maximum Fed rate be) is just going up more.

Now at 5.10%.

Current rate just went up to 3.75%. pic.twitter.com/YvZddhO7Oq — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 6, 2022

Waardevolle groeiaandelen

"Gedreven door historisch lage rentestanden surften groeiaandelen lange tijd op een golf van euforie, stuwden de FAANG-aandelen (Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix en Alphabet (Google)) en soortgelijke groeiwonderen de MSCI World Index naar recordhoogten, en zorgde de coronapandemie ervoor dat e-commerce, software en technologiebedrijven tegen stratosferische waarderingen werden verhandeld. Hoe anders ziet de wereld er vandaag de dag uit." Aldus Jeffrey Schumacher van Morningstar, die mooie toekomstrendementen ziet voor afgestrafte winstgevende groeiaandelen. Neem Microsoft:

The revaluation of Big Tech is reminiscent of #Microsoft's descent after the New Economy Bubble burst. At that time, Microsoft's P/E ratio was trimmed back from 70 in 2000 to 20 in 2002. pic.twitter.com/2yuxmGa5ya — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 6, 2022

Extreem jaar hypotheekrentes

Met nog een kleine twee maanden te gaan, is nu al duidelijk dat 2022 de boeken in gaat als een historisch jaar voor de hypotheekrente. Die is zo hard gestegen dat mensen nu een stuk minder kunnen lenen. Grote hypotheekverstrekkers verwachten dat de woningmarkt hierdoor verder zal afkoelen. RTL Z heeft het verhaal.

Wat brengt de nieuwe klimaatconferentie in Egypte?

#COP27 blog: hoe nu verder met de #klimaatverandering? We volgen de verwachtingen van #beleggers voor de #klimaatconferentie en geven een overzicht van de resultaten van COP26: https://t.co/HNq7oQCrXa pic.twitter.com/MJiBcaSyhS — SchrodersNL (@SchrodersNL) November 6, 2022

Rijk worden met quantum computing

"Quantum computing has been a hot topic recently as scientists and investors look to harness this groundbreaking technology’s power. One promising avenue in this area is the field of quantum computing stocks. They are rapidly gaining popularity among investors looking for high-potential opportunities. These stocks offer access to cutting-edge research and developments in the rapidly growing world of quantum computing." Drie aandelen moeten het volgens Yahoo Finance gaan doen.

Checklist van grote beleggers

Buffett. Lynch. Munger. Fischer.



All of these legendary investors use checklists.



I spent hours researching their criteria.



Here’s the ultimate list of questions for creating an investing checklist (all yours for free): — Brian Feroldi (??,??) (@BrianFeroldi) November 6, 2022

"CBDC’s vormen géén bedreiging voor cryptosector"

Sterker nog, CEO Changpeng Zhao van Binance is van mening dat CBDC’s juist goed zijn voor de sector, omdat het gebruik ervan het vertrouwen van critici in de onderliggende blockchaintechnologie zou vergroten.

Inflatie is slecht verdeeld

Lage inkomens geven relatief meer uit aan energie en boodschappen. Wie 2x modaal verdiende had in september een inflatie van 14,4% maar wie minimumloon verdiende 22,4%. pic.twitter.com/RztEgDPVgf — Piet Rietman (@PietRietman) November 4, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.