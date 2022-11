Must read: 5 mythes over Meta

Wel of geen Fed-pivot?

Is de Fed nu duif-of havik-achtig? Eigenlijk allebei. En Powell kondigde een vertraging van het tempo van renteverhogingen aan, aldus Edin Mujagic. Ze willen bij de Fed geen fouten maken.

Reacties van beleggers

Because a picture is worth a thousand words!



The #FederalReserve #FOMC meeting and press conference in one chart. pic.twitter.com/jL8Hi7sger — jeroen blokland (@jsblokland) November 4, 2022

Opkomende markten zijn veranderd

Als de wereld in brand staat, dan worden opkomende markten gemeden. Dat is een reflex die volgens Rebecca McVittie van Fidelity niet meer van deze tijd is, maar nog wel optreedt. Dat biedt volop kansen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.

De toekomst van tankstations

Wat als alle auto's elektrisch worden?

Aantrekkelijke waardering

Smallcaps zijn nog steeds aantrekkelijk, aldus GMO.

Slechte beleggers

Beleggers die graag in 'zondige bedrijven' beleggen zijn maar met weinig en zullen de ESG-trend echt niet kunnen keren.

Vijf mythes over Meta

Facebook krijgt dagelijks een sloot nieuwe gebruikers hoor. En niet alleen bejaarden.

Hoeveel moeten er nu uit?

Twitter Inc. was sued over Elon Musk’s plan to eliminate about 3,700 jobs at the social-media platform. https://t.co/sjr9PNbe4g — FORTUNE (@FortuneMagazine) November 4, 2022

Zit wat in