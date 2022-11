Must read: rentepauze Fed niet aan de orde

Het is oppassen geblazen in de obligatiemarkt

Roger Hallam en Kelly Gemmell van Vanguard hebben duidelijke ideeën over de obligatiemarkt. Staatsobligaties, de veiligste bedrijfsobligaties én opkomende marktenschulden in lokale valuta staan op de kooplijst. "Tegen een achtergrond van wereldwijde monetaire verkrapping zullen niet alle emittenten even goed de storm van stijgende financieringskosten doorstaan."

Rijkdom en prijskracht als aanjagers van inflatie

Consumenten zijn er door corona niet armer op geworden. Integendeel. Dat stut hun uitgaven zelfs in mindere economische tijden en stelt bedrijven in staat hun prijzen te verhogen. Het maakt de kans volgens Ben Carlson op een spoedige daling van de inflatie klein.

Explosieve winstgroei houdt nooit lang aan

"The takeaway is that investors need to be very humble when forecasting earnings growth, understanding that abnormal earnings revert to the mean (GDP growth rate) very quickly, and that by five years there is no abnormal growth beyond the randomly expected." Goed artikel van Larry Swedroe.

Dit is het plan van de Fed

En daar schrikken de markten hevig van.

Het commentaar van DWS: "We expected the Fed to open the door to smaller rate rises but without sounding dovish. With policy rates now at 3.75 to 4 percent, the stance of monetary policy is now de facto in tightening territory. The Fed may want to explore this territory cautiously and could take markets ”some way” into the tightening zone before it thinks about not raising rates any further."

On the #FederalReserve hawkish pivot 1/n



It's about the destination now

Forget the speed of rate hikes

Focus on the terminal rate and

how long the Fed must stay there



= how much cumulative pain is needed to crush #inflation pic.twitter.com/bxs5A8iAzF — jeroen blokland (@jsblokland) November 3, 2022

Een Fed-pauze staat nog niet op de agenda

Dat raakt vooral dure (tech)aandelen.



Fed's Powell kills pivot hope. Says 'very premature' to consider pausing rate hikes. Says we will write down in Dec an updated sense of where rates will need to go. Nasdaq 100 sharply lower. pic.twitter.com/YAGhiL7VDZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 2, 2022

Kamer tot op het bot verdeeld over pensioenwet

Toch lijkt steun in zicht. RTL Z bericht.

Amerikaanse particuliere belegger gaat voor veilig

Individual investors recently increased the share of cash in their portfolios to ~25%, the highest level since March 2020https://t.co/EZ8rVuVr35 @WSJmarkets pic.twitter.com/dpax57iYjG — Gunjan Banerji (@GunjanJS) November 2, 2022

Opgevoerde private equityrendementen zijn niet te vertrouwen

"There’s plenty of evidence that private equity managers manipulate fund returns. But new research points to some surprising reasons why it happens and asserts that investors are complicit — at least indirectly." Interessant verhaal.

De aandelenvoorkeuren van miljardairs

Waarschijnlijk hebt u niet zo veel als zij te besteden, maar de keuzes van miljardairs kunnen wel inspireren. Zij weten doorgaans dat dalingen in de markt koopkansen op lange termijn zijn. Waar gaat hun interesse nu naar uit? InvestorPlace zocht het uit.

5 grafieken over de actuele marktsituatie

Renteverhogingen, chaos in Londen, het cijferseizoen in volle gang, aanhoudend hoge inflatie, maar dalende gasprijzen: genoeg ingrediënten voor Morningstar om de maand oktober te portretteren in vijf grafieken. Zoals:

Belangrijk vonnis voor beleggers in Nederlandse bouwers

Bouwvrijstelling is in strijd met Europees natuurbeschermingsrecht en kan niet gebruikt worden. Maar dit betekent geen algehele bouwstop. Het blijft mogelijk om per project de stikstofgevolgen te onderzoeken. Porthos is vertraagd, maar niet van de baan. https://t.co/97vh8QYMEZ pic.twitter.com/25GvS0B5NH — Raad van State (@RaadvanState) November 2, 2022

Kan dat zo maar?

BOJ'S HOLDINGS OF 368TH 10-YEAR JGBS EXCEED 100%, SHOWING IT HAS BOUGHT THE ENTIRE NOTES SOLD IN THE MARKET - PRIVATE ESTIMATE. — Breaking Market News ?? (@financialjuice) November 2, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.