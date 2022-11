Must read: de grote chipoorlog is begonnen

Centrale banken nemen duidelijk gas terug

Volgens Alexis Bienvenu, fondsmanager bij La Financière de l’Echiquier (LFDE), zal het tempo van renteverhogingen de komende tijd vrijwel overal omlaag gaan. "De strijd tegen de inflatie zal niet uitlopen op een nietsontziende oorlog."

"Markten beginnen voorbij de recessie te kijken"

Vermogensbeheerder Voya gelooft dat de markten hun dieptepunt hebben gepasseerd, zelfs als de Fed nog even hard op de renterem blijft trappen en de wereld in 2023 in een recessie belandt.

Waardevolle groeiaandelen te veel afgestraft

Jeffrey Schumacher: "Hoewel het reëel is te stellen dat voor de correctie in 2022 de koersen van sommige groeiaandelen als gevolg van het euforische sentiment ver van hun fundamentele waarde verwijderd waren, slaat de huidige afstraffing wellicht ook te ver door. Het biedt mogelijkheden voor dappere beleggers die de nervositeit en volatiliteit van vandaag durven te benutten voor kansen op de langere termijn." Hier is het hele verhaal.

Maar niet iedereen denkt er zo over. Wie krijgt er gelijk?

Do people really think the tech rout is over? US tech peaked end 2021 at just over 30% of market cap, just shy of the 2000 nutty peak. Most of the recent re-rating came AFTER the 2018 Powell Pivot. This grotesque bubble blown by QE policies (like property) has a long way to fall pic.twitter.com/yQ4rpTPZbz — Albert Edwards (@albertedwards99) November 1, 2022

Kleine kwaliteitsaandelen zijn nu reuze aantrekkelijk

White paper GMO: "We believe a moment has arrived when long-term and short-term opportunities in quality small cap equity are finally aligned, when one can invest in high-quality small cap names at attractive valuations. At a time of heightened uncertainty for many risk assets, investors can confidently add small cap quality to their equity portfolios."

The case voor beleggen in infra

Joachim Klement: "With inflation running high, infrastructure investments are increasingly sold as a way to hedge portfolios against inflation. And here, I must intervene with a word of caution." Voor echte langetermijnbeleggers bieden infrabeleggingen zowel een perfecte inflatiehedge als een fraai rendement. Belangrijk verhaal.

Onduidelijke Amerikaanse verkiezingsuitkomst is goed voor aandelen

Lees ook de optimistische analyse van beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO.

De Amerikaanse tussentijdse #verkiezingen komen eraan. Drie mogelijke uitkomsten en wat ze betekenen voor de markten. Lees hier meer: https://t.co/LFNx9ZJbky pic.twitter.com/lhKEQZWXw1 — SchrodersNL (@SchrodersNL) October 21, 2022

De grote chipoorlog is begonnen

Column Jan-Willem Nijkamp: "Het strategische belang van halfgeleiders heeft de westerse wereld tot het inzicht gebracht dat ook de productie het beste dicht bij huis kan plaatsvinden. Niet alleen werden de exportbeperkende maatregelen steeds verder uitgebreid, maar ook werden er forse bedragen geïnvesteerd om productie naar eigen land te halen."

Niet inflatie maar arbeidsmarkt dicteert Amerikaans rentebeleid

Wanneer stopt de Fed met verhogen? Volgens econoom Steven Bell van Columbia Threadneedle zal dat pas gebeuren zodra de Amerikaanse arbeidsmarkt flink verslechtert.

Zo lukt de energietransitie natuurlijk nooit

G-20 spent almost $700 billion supporting fossil fuels last year https://t.co/pu2WVJBH6x via @aaronaclark1 pic.twitter.com/2vgEoeFWgp — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) November 1, 2022

Alleen groenste fondsen weten nog nieuw geld op te halen

Duurzame SFDR-fondsen ontkwamen niet aan het marktsentiment dat wordt gedomineerd door aanhoudende inflatiedruk, renteverhogingen, een dreigende wereldwijde recessie en geopolitieke risico's. Daardoor kenden de Artikel 6- en Artikel 8-fondsen volgens Morningstar uitstroom van vermogen, terwijl de groenste fondsen onder Artikel 9 wel nieuw kapitaal wisten aan te trekken.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.