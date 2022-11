Must read: zijn Chinese aandelen spotgoedkoop?

Plus: VS verkiezingen goed voor aandelen, analisten onderschatten waarde sterke merken, de enorme groei van cloud computing, solide dividendbetalers, en méér.

Must read: Koop nog even niet de dip

De positieve beursimpact van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen

Volgende week zijn er in de VS tussentijdse verkiezingen. Grote kans dat de beurs daarna een goede periode doormaakt. Hoofd beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO blikt optimistisch vooruit. "Wij voegen weer wat risico toe aan de portefeuille."

Analisten onderschatten steevast de waarde van sterke merken

Joachim Klement toont aan dat analisten de waarde van sterke merken structureel onderschatten, en dat scheelt rendement. "Gemiddeld blijkt de portefeuille met de beste merken het tussen 2000 en 2020 ongeveer 3% tot 4% per jaar beter te doen dan de benchmarks."

De bedrijfswinsten dalen

Tja, wie had in het huidige economische klimaat anders verwacht.

Although earnings season is not too bad. Global earnings are revised downward. Red line is revision rate. Green is average rate. Purple bars is 3 months change in MSCI World. pic.twitter.com/bpj7G5JL9l — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 31, 2022

Lage Chinese waarderingen zijn volledig terecht

Martine Hafkamp adviseert de Chinese beurs vooral te mijden: "Blijf voor de veiligheid maar weg van de Chinese effectenmarkten. Xi’s wil is wet en dat maakt dat de lage waarderingen van Chinese aandelen in mijn ogen volledig terecht zijn." Heldere analyse.

Bij Investor Place zien ze daarentegen nu juist reuze kansen om zwaar gedaalde Chinese aandelen op te rapen. Lees ook de analyse van Capital Group.

Vannacht besloten de Chinese techaandelen in elk geval al te gaan vliegen.

#HongKong's Hang Seng Index is up 6% on unconfirmed social media posts that #China is exploring how to abandon 'zero-#COVID.'



Big if true pic.twitter.com/1XTRDQKG1K — jeroen blokland (@jsblokland) November 1, 2022

Taiwan is belangrijk (voor de Nederlandse chippers)

Tussen 2010 en 2021 is de waarde van de Nederlandse goederenexport naar Taiwan verviervoudigd. In dezelfde periode is de export naar Oost-Azië als geheel 2,5 keer groter geworden in geldwaarde. Taiwan is sinds 2021 de tweede exportbestemming voor Nederland in Oost-Azië. In 2010 was het nog de vierde bestemming. Dat meldt het CBS.

Unieke obligatiecrash

Voor de liefhebber van het lange termijn plaatje; het rendement op Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties is dit jaar het slechtste sinds 1788: pic.twitter.com/ZAONBEvHto — Erik Mauritz (@erikmauritz) October 31, 2022

Wat stopt de val van de Japanse yen?

De yen is een van de slachtoffers van de sterke Amerikaanse dollar. reden daarvan is onder meer het ultra lage rentebeleid van de Bank of Japan (BoJ). Wordt dat beleid losgelaten, dan kan de yen rap in waarde stijgen, aldus Fidelity International.

Alles en iedereen in de cloud



Cloud Infrastructure Services Market.



$57 billion in spending in Q3 2022.

→ +24% Y/Y.

→ +30% Y/Y fx neutral.



Q3 2022 market share:



?? $AMZN AWS 34% (unchanged).

?? $MSFT Azure 21% (unchanged).

?? $GOOG GCP 11% (+1pp Q/Q).



Estimates by Synergy Research Group. pic.twitter.com/Et3ivoyV9D — App Economy Insights (@EconomyApp) October 31, 2022

Instroom in ESG-fondsen zet glijvlucht door

Duurzame beleggingsfondsen ontkwamen in het derde kwartaal niet aan het negatieve sentiment in de markt, maar hielden volgens Morningstar wel beter stand dan de brede fondsenmarkt. De instroom in duurzame fondsen neemt af, maar dat is nog altijd gunstiger dan de netto-uitstroom die de fondsenmarkt als geheel laat zien.

U zoekt solide Amerikaanse dividendbetalers?

Welke Europese bedrijven komen hiervoor in aanmerking?

The S&P Dividend Aristocrats index tracks companies in the S&P 500 that have increased dividends every year for at least 25 years in a row.



It's a great list of quality companies for further research: pic.twitter.com/j69WxfeccZ — Dividend Growth Investor (@DividendGrowth) October 30, 2022

"Schaamte belangrijk taboe in wereld van online oplichting"

Slachtoffers van phishing of bankhelpdeskfraude deinzen er volgens ABN AMRO sneller voor terug om hun verhaal te delen dan slachtoffers van traditionelere vormen van criminaliteit. Meer dan de helft van de mensen zou zich schamen als zij slachtoffer zouden worden van online fraude, tegenover slechts een kwart van de slachtoffers van zakkenrollers of inbrekers.

Quote 500: Rijken weer rijker

De rijkste Nederlanders zijn opnieuw rijker geworden. Opvallende nieuwkomers op de nieuwste Quote 500 zijn dit jaar Max Verstappen en prins Bernhard van Oranje-Nassau. Traditiegetrouw is Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken de rijkste van het land met een geschat vermogen van 12,8 miljard euro.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.