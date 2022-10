Must read: Hoge inflatie hakt er stevig in

Meer verduurzaming dankzij groene obligaties

De relatief jonge beleggingsklasse van groene obligaties is snel volwassen geworden en wordt door overheden en bedrijven effectief gebruikt voor de financiering van duurzame projecten, schrijft Boudewijn Kostelijk, Executive Director bij UBS AM.

Vastgoed met toegevoegde waarde

Pictet AM is positief over de Europees vastgoed. De prijzen zijn laag en het aanbod is beperkt. Dat zorgt voor stabiel hoge huren. De beste kansen zijn er voor oude panden die via herontwikkeling net zo energie-efficiënt worden als de modernste gebouwen.

ABN AMRO heeft ook een mening over de huizenmarkt

"Ons basisscenario gaat uit van een gematigde correctie, maar de huizenprijzen kunnen uiteindelijk met 20-30 procent dalen." Veel hangt af van de richting van de hypotheekrente.

Een potentieel giftige cocktail: dalende reële inkomens, snel stijgende rentes en een dreigende recessie maken een abrupt einde aan de hausse op de #huizenmarkt. Lees over ons basisscenario en de situatie in de eurozone, de VS, het VK, en China. https://t.co/reYoF02JoO — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) October 27, 2022

"Dit is nog maar het begin"

Door de dreigende wereldwijde recessie, oplopende voorraden, afnemende vraag en stijgende kosten staan de marges van bedrijven onder druk. En dit is nog maar het begin, waarschuwt beleggingsstrateeg Rob Almeida van vermogensbeheerder MFS.

Het kan inderdaad nog veel erger

Today's bear market is like the one from 1973, and not 2000 or 2008.



In 2000 and 2008 the market dropped when yields fell.



In 1973, the market dropped when yields went higher.



This is an inflationary bear market. pic.twitter.com/JujJb3Piub — HOZ (@MFHoz) October 30, 2022

Hoe verder met de Fed?

Tijdens de komende vergadering wordt nog een verhoging van drie kwartjes afgesproken. Maar wat dan? Daarover sprak Yahoo Finance met market watchers.

GOLDMAN SACHS RAISES FED RATES OUTLOOK AND SEES PEAK AT 5% IN MARCH. — Breaking Market News ?? (@financialjuice) October 30, 2022

Xi is niet goed voor China

"With Xi Jinping securing an iron grip on China’s ruling party and political economy, longstanding debates about the sustainability of the country’s astonishing growth have returned to the fore. Mounting evidence of stagnation suggests that, after coming so far, China’s authoritarian model may not be so exceptional after all." Lees de bijdrage van Daron Acemoglu voor Project Syndicate.

Zo hebben nieuwe lockdowns een verwoestend effect voor de Chinese industriële activiteiten, meldt CNBC.

Big Tech beleeft slechte beurstijden

FAANG is having a bad year. The last couple of days are adding to that. Here is the ratio of FAANG vs Dow Jones pic.twitter.com/xjzNT8xgMP — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 30, 2022

Horrorverhalen over beleggen

Morningstar brengt u vier casussen van collega's die de plank missloegen met hun keuzes. Lees en huiver.

Over koopkrachtdaling gesproken

Hier zijn de cijfers van het CBS. Zonder energie ligt de inflatie overigens ca. de helft lager.



#Inflation in the #Netherlands : 16.8%



Try growing your wage out of that.

And don't give that bs that only some are facing this level. Even if it's 12% or 10%, it's way too high.

While part of a solution is available. pic.twitter.com/b1zhoV8bQl — jeroen blokland (@jsblokland) October 31, 2022

Joe Sixpack dicht de gaten (tijdelijk) met extra creditcardschulden

This is not oil, a meme stock or even a shitcoin. It’s credit card debt in America. pic.twitter.com/3YIiLg15e7 — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) October 30, 2022

Minder voor meer...nieuwe data over consumptie in Europa laten zien dat inflatie erin begint te hakken. In euro's blijven we redelijk spenderen maar we kopen er fors minder voor. pic.twitter.com/pndi0ozzdH — Sandra Phlippen (@SandraPhlippen) October 30, 2022

Inflatie is altijd de schuld van de overheid

Aldus Milton Friedman in een speech lang geleden. De Nobelprijswinnaar overleed in 2006. Luisteren!

Milton Friedman on inflation…



Every single excuse he said they'd use, is exactly what's being said again now.



“Corporate Greed”

“Putin’s Price Hike”

“Big Bad Wall Street”



Anything but the Fed/Government.pic.twitter.com/MXzogK1BPw — Stephen Geiger (@Stephen_Geiger) October 30, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.