Must read: tech krijgt klop

ECB bijna klaar met renteverhogingen

Als de economische groei teveel vertraagt, trekt de ECB de hand weer van de renteknop, zo schrijft Edin Mujagic.

Invesco ziet potentieel in aandelen opkomende markten

Invesco ziet veel waarde in emerging markets. De aandelen zijn goedkoop en dividenden zijn hoog. Als de inflatie piekt, kan het feest beginnen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Tech krijgt klop

Weight of the Big Five tech companies in the S&P 500 dropped significantly

Still 21% pic.twitter.com/3tKecPZvA0 — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 28, 2022

Zuckerberg sloop Meta

Komt het nog goed?

En Twitter is verkocht

Elon Musk officially owns #Twitter. He fired several top executives as one of his first moves, people familiar with matter say. Musk bought the company for $44bn, matching the original price he offered earlier this spring, before trying to back out of the deal. pic.twitter.com/E4ArfOF7vA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 28, 2022

Het valt nog mee

Winstverwachtingen analisten voor de #AEX haperen, maar dat maakt nog geen daling. Voor 10,8 verwachte winst is index met 2,8% dividendrendement van u. Onze risicovrije tienjaars rente doet 2,3% pic.twitter.com/D3jW69tk7q — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 28, 2022

Er is genoeg

De gasopslagen in Noordwest-Europese zijn nu nagenoeg 100% vol. Dat geeft vertrouwen voor deze winter. Prijzen dalen dus.

Hulde aan de overheden, die dit hebben bereikt.#grafiekvandedag pic.twitter.com/NSduoEExuQ — Martien Visser (@BM_Visser) October 28, 2022

Over de correlatie

Er is niks te zeggen over hoe de correlatie tussen aandelen en obligaties er in de toekomst uit zal zien.

Trick or treat?