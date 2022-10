Must read: Beurskans? Als het maar iets met energie is

Dollarkracht houdt aan

Het scenario van een verzwakkende wereldwijde groei en grote onzekerheid is gunstig voor de Amerikaanse dollar. Dat schrijft Dr. Andrea Siviero De beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder Ethenea houdt ernstig rekening met een opnieuw aansterkende greenback.

Euro krijgt vandaag flinke steun van ECB

Markets are expecting a jumbo 75bp rate hike from the #ECB today, but after that expectations were extremely cut. After today's hike, interest rate hikes of 120bps are just priced in, recently expectations were twice as high! pic.twitter.com/oq2S123MzY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 27, 2022

Groene energieprojecten zijn stagflatiebestendig

Investeringen in groene energie zijn volgens Schroders AM goed bestand tegen stagflatie.

Onderwijl maken de oil mayors enorme winsten

Big profits for big oil: 5 oil supermajors are expected to report 2nd-highest earnings since their formation in early 2000s per ?@Bloomberg? data … $50.7 billion in 3Q22 is down from $62 billion in 2Q22, but incredibly strong relative to history pic.twitter.com/SDyPDbQJHO — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 26, 2022

Alle Amerikaanse recessies vergeleken

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek. Deze week: De impact van alle Amerikaanse recessies sinds 1910.

Dichten genderkloof: "Quota zijn niet de oplossing."

Als CIO van LGIM is Sonja Laud een van de weinige vrouwen in de top van de vermogensbeheersector. Zij heeft duidelijk ideeën hoe de genderkloof in de financiële sector te dichten.

10 ondergewaardeerde Europese kwaliteitsaandelen

Tenminste, volgens de analisten van Morningstar. Mét een opvallende Nederlandse naam.

Amsterdamse huizenprijzen: de grootste vastgoedbubbel ooit



A friendly reminder of how insane property prices are. Here is 400 years of data from Amsterdam. We're living through the biggest real estate bubble ever. pic.twitter.com/asP9FL4LDC — Edmund Simms (@ValuablOfficial) October 24, 2022

Bond king

Het trieste verhaal van de gevallen obligatiekoning Bill Gross. "The lesson for any money manager is that it is hard to sustain success. Markets change. Mistakes will be made. There is luck and the edge of today may not exist tomorrow. Always watch your back, not against your partners, but with the market. Watch the culture you create, because the people you hire and nurture will turn-out like you, and that may not always be a good thing."

De comeback van de 60/40-portefeuille

Vooral het 40-deel (obligaties) biedt mooie kansen, aldus Nick Maggiulli. "The 60/40 portfolio will eventually make a comeback for the exact opposite reasons why it struggled this year. If bonds don’t do well when starting yields are low, inflation is high, and rates are rising, then this implies that they do perform well when yields are high, inflation is low, and rates are stabilized or dropping."

Recessiesignalen overal

A classic recession warning is flashing in the US Treasury market https://t.co/zPP0dC5Mkf — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.