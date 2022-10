Must read: Het sein staat desondanks op groen

Obligatiemarkt slaat nieuwe richting in

Uit de nieuwste Fixed Income Survey van State Street zijn volgens Gerben Lagerwaard een aantal interessante conclusies te trekken. Zo zijn inflatie en rentes voor de grootste obligatiebeleggers bijvoorbeeld niet de hoogste prioriteit.

De verwachte renteverhogingen van de ECB

ECB is going to continue raising rates as far as the Bloomberg chart runs (Sept 23)'.

ECB is going to continue raising rates as far as the Bloomberg chart runs (Sept 23). Fed will be ready in March '23.

Hoge energieprijzen zorgen voor meerdere transities tegelijk

Europa probeert al een tijdje vaart te maken met de groene energietransitie. Rusland heeft ervoor gezorgd dat daar nog een paar transities bij zijn gekomen, zoals de overstap naar LNG, een efficiencytrend en een industriële overlevingsstrijd. Lees de analyse van Aegon AM.

Kabinetsplannen lossen de energiecrisis niet op

"Het omvangrijke steunpakket van de overheid van 33 miljard euro is de verkeerde aanpak, want dit ondersteunt juist de vraag en dreigt de inflatie verder op te stuwen." Wat moet er wel gebeuren? Lees de kritische column van Rabo-econoom Hugo Erken.

Aandelen om wel op te rapen

Ondanks hoge inflatie, verder verkrappende centrale banken en onrust op de beurzen moeten beleggers de aandelenmarkt zeker niet links laten liggen, schrijft Fabiana Fedeli, hoofd aandelenbeleggingen bij vermogensbeheerder M&G. Welke aandelen hebben haar voorkeur?

Het sein staat altijd op groen

Portfoliomanager Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer: "Een valkuil voor de langetermijnbelegger is om in deze periodes langs de zijlijn te blijven staan. Hoewel het veilig klinkt, lopen beleggers hierdoor het risico om de sterkste hersteldagen te missen. Deze dagen blijken vaak bepalend voor het uiteindelijke beleggingsresultaat. Waarom zou u als langetermijnbelegger dat risico nemen?" Hier is de column.



Er komen weer Amerikaanse verkiezingen. Dus?

De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen komen eraan. Drie mogelijke uitkomsten en wat ze betekenen voor de markten.

Waarde-aandelen winnen

"The bottom line is that value stocks historically have outperformed growth stocks, and if you think the explanation is risk-based, then you should expect this outperformance to continue. And if you think the explanation is behavioral-based, then unless you expect investor behavior to change, you should expect value stocks to outperform as well." Uitvoerig en sterk verhaal van Lary Swedroe.

De popularitiet van indexproducten verklaard

Sinds 1996 hebben deze 403 miljard dollar aan kosten zonder dat de rendementen lager lagen dan van actieve fondsen.

De sombere beleggingsoutlook van Robeco

Winter really is coming for global equity markets in our Q4 outlook

Wat is de best presterende defensieve beleggingscategorie?

Amerikaans onderzoek geeft daar antwoord op.

Hogere rentes zijn een dingetje

Ouch.



Housing in times of rate hikes.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.