Must read: nog geen signalen van een winstrecessie

Research is de sleutel tot succes in China

De Chinese beurs is vol valkuilen. Toch kan er volgens Capital Group een goede boterham worden verdiend. Daarbij zorgt de economische groei niet voor wind in de rug. BlackRock voorspelt voor de komende jaren namelijk miezerige groeicijfers.

Xi is slecht voor Chinese economie

Jim O'Neill, voormalig topman van Goldman Sachs, is er niet gerust op. "As expected, Chinese President Xi Jinping has been given an unprecedented third five-year term. More surprising was the absence of any sign that Xi intends to revise the policies that have done so much economic damage in recent years."

Chinese noteringen in New York hebben het meer dan zwaar

Chinese stocks are in total liquidation mode.



Led down by Tech stocks which are also weighing on the Nasdaq. pic.twitter.com/oac7BM9HER — Mac10 (@SuburbanDrone) October 24, 2022

De spread tussen high yield en EM-debt is te groot

Volgens Pictet AM is de rentespread tussen obligaties uit opkomende markten en high yield bedrijfsobligaties te ver opgelopen. Beleggers hebben overdreven veel angst voor EM-wanbetalingen.

Fed verhoogt door

Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de Fed op 2 november de beleidsrente nog eens met 75 basispunten verhoogt. In het voorjaar van 2023, als de beleidsrente op 4,5%-4,75% staat, kan het rentewapen weer in de kast.

Winstrecessie?

Martine Hafkamp ziet daar nog geen signalen van. De Amerikaanse banken publiceerden prima winsten. "Op de een of andere manier hebben de hoge inflatie en de gestegen rente nog weinig invloed op de consumentenbestedingen. Alle banken rapporteerden beter dan verwachte resultaten en daarop stegen hun koersen." Jeroen Blokland is minder optimistisch.



It seems markets are embracing a new narrative to push higher: #earnings.



While earnings numbers have been decent, no collapse, at least until now, there aren't great either.



In addition, what is happening in #geopolitics (#Russia, #UK, and now #China) is pretty serious. pic.twitter.com/NqSt0IerjB — jeroen blokland (@jsblokland) October 25, 2022

Liever high yield dan aandelen

De hoge yields en verbeterde kredietwaardigheid maken Timothy Murray, kapitaalmarktstrateeg bij T. Rowe Price, enthousiast over de wereldwijde high yieldmarkt.

Oh jee, oplopende voorraden

'Pakhuizen overvol, consument laat het afweten ' https://t.co/shl44NTXBk - recessiesignaal. — lex hoogduin (@lexhoogduin) October 25, 2022

Drie medische reuzen vergeleken

Morningstar vergelijkt het kwakkelende Philips met zijn twee grote concurrenten: Siemens en General Electric. Met z’n drieën vormen deze bedrijven een oligopolie in deze zeer lucratieve markt.

Vaarwel fossiele energie

De komende wereldwijde hausse in zonne- en windenergie. Zonne- en #windenergie waren goed voor 75% van de wereldwijd geïnstalleerde nieuwe stroomopwekkingscapaciteit in 2021. @hansvancleef ziet de groei de komende jaren nog verder versnellen.https://t.co/RwCLGWserK #zonneenergie — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) October 24, 2022

Actief versus passief

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel. zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX profs.