Must read: Beleggers zijn klaar met Xi

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis in combinatie met flink oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, het omgekeerde is juist het geval. Lees het speciale ESG E-magazine van IEXProfs.

Het wachten is op de capitualatie

"Komende weken hoeft u waarschijnlijk niet de tv aan te zetten voor een Halloween-horrorfilm. Volg gewoon de financiële markten, die zijn griezelig genoeg." Obligatiebelegger Hendrik Tuch van Aegon AM rekent op een laatste sterke daling van de beurzen.

Het kan inderdaad nog erger

This bear market is average duration, shallow in drawdown pic.twitter.com/zp20dPFAU4 — jeroen blokland (@jsblokland) October 22, 2022

Wat zijn eigenlijk de inflatiegevolgen voor de belangrijkste beleggingstrends?

Fondsmanagers van Schroders vertellen hoe zij de toekomst zien van vier belangrijke beleggingstrends, mocht de inflatie nog lange tijd hoog blijven.

Renteverhogingen Fed gaan veel te snel

Dat stelt Ben Carlson in een hele goede column. Zijn advies: "Take a little breather and see how things shake out for a couple of months. You can’t expect a $23 trillion economy to stop on a dime and change course."

Daling van de yen gaat verder

Takatoshi Ito op Project Syndicate: "Many argue that Japan’s attempts to boost the exchange rate are being thwarted by its own central bank, which remains committed to ultra-loose monetary policy. But the exchange rate is not part of the Bank of Japan’s mandate, and the main drivers of the yen’s depreciation are outside Japanese policymakers’ control."

Lees ook: Land van de rijzende zon maar dalende munt.

Niet alle obligaties presteren dit jaar slecht

Schuld uit de opkomende markten in lokale valuta bleef dit jaar wel overeind. Morningstar presenteert de beste 5 EMD-fondsen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het echte economische probleem

Zolang de beperkingen in de productieketens voortduren, is er van economisch herstel geen sprake. Lees het artikel op Yahoo Finance.

Dit is natuurlijk wel een positief signaal

Global container freight rates hit a 22-month low this week, down 69% from their peak. Still over 2x higher than pre-pandemic levels but continuing to move in the right direction. pic.twitter.com/RuVtXQo2pS — Charlie Bilello (@charliebilello) October 22, 2022

Nieuwe fase Chinees-Amerikaanse betrekkingen

Wat betekent de herbenoeming van Xi voor de relaties? CNBC analyseert.

#China's Xi Jinping has installed a new leadership team of fierce loyalists & eliminated any last remaining remnants of pol rivalry from senior ranks of Communist Party, cementing power for life in a dramatic shake-up. https://t.co/D39XFiPFfz pic.twitter.com/K5ResCc0Pq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 23, 2022

Beleggers zijn duidelijk niet blij met nieuwe ambtstermijn van koning Xi

Gaat lekker met de HangSeng. Handelt nu op een PE van onder de 6x en een dividend yield van 4,5%… pic.twitter.com/jmXS5HbzMM — ldaalder (@ldaalder) October 24, 2022

Markets do not like XI tightened grip on China and poor economic numbers pic.twitter.com/WKD6oU589n — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 24, 2022

???? Foreign investors accelerated selling of Chinese A-shares as Beijing held its twice-a-decade Party Congress, offloading 29.3 billion yuan ($4.1 billion) of equities last week via trading links - Bloomberg pic.twitter.com/Ma7R4l1Bx6 — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) October 24, 2022

De grote internationale machtsstrijd om chips

Computerchips zijn binnenkort niet meer schaars. En dat is goed nieuws voor iedereen die een televisie, auto, spelcomputer of elektrische tandenborstel wil kopen. Voorbij zijn de problemen alleen niet. Chips zijn de inzet geworden van een grote politieke machtsstrijd (zie bovenstaand verhaal), die iedereen wil winnen. RTL Z heeft er een filmpje aan gewijd.

U bent bang voor de beursgevolgen van een recessie?

Dat is niet nodig, want sommige sectoren kunnen ook dan overeind blijven, meldt Belegger.nl.

Geen zorgen opver de Nederlandse banken

De hoge inflatie, oplopende rentes, de oorlog in Oekraïne en de mogelijkheid van een wereldwijd recessie – stellen dat we ons in een turbulente financiële periode bevinden is een understatement te noemen. Desondanks staan de Nederlandse financiële instellingen er goed voor én beschikt men over gezonde buffers. Dat blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank.

Tech leeft!