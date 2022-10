Must read: Er komt een recessie in de VS

Must read: Koop nog even niet de dip

Grafiek van Daalder: Bizarre taferelen in de Britse obligatiemarkt

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek. Deze week: hoe staat het met Britse staatsobligaties?

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wat nu weer?

BREAKING: Elon Musk plans to cut Twitter's workforce by 75%, the Washington Post reports https://t.co/QuoafphEki pic.twitter.com/IaGp4vLAod — Bloomberg Markets (@markets) October 20, 2022

Ja, het is zo

Oké that's clear then. The US will be in a recession. This is the model from the Conference Board. pic.twitter.com/FSx2K3CC1i — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 21, 2022

Bitcoin-investering was een fout

Zo denkt inmiddels de meerderheid in El Salvador.

De meest overgewaardeerde huizenmarkten

UBS has released its annual house price bubble report. Here are the most overvalued markets. https://t.co/sauUDgBJVT — MarketWatch (@MarketWatch) October 20, 2022

Status van de markt

Inflation has officially gone too far pic.twitter.com/QcHVsF5A6B — greg (@greg16676935420) October 19, 2022

Dat was makkelijk