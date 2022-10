Must read: Dalende liquiditeit drukt koersen

Wat is uw plan?

Het infrastructuurteam van Van Lanschot Kempen werkt met een onderscheidende ESG-strategie Niet het huidige duurzaamheidsgehalte maar die van de toekomst is bepalend of Van Lanschot Kempen positie neemt. "Bedrijven moeten de tijd krijgen om veranderingen door te voeren," schrijft Thomas van der Meij. Een praktijkvoorbeeld maakt veel duidelijk.

Grafiek van Daalder: Bizarre taferelen in de Britse obligatiemarkt

In de Grafiek van Daalder behandelt Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock, elke week een grafiek. Deze week: hoe staat het met Britse staatsobligaties?

Kantelpunt voor groeiaandelen mogelijk nabij

"In een wereld van lage groei en toenemende concurrentie behoort de toekomst toe aan bedrijven die de transformerende kracht van technologie begrijpen." Dat schrijft Mark Baribeau, hoofd aandelen wereldwijd bij Jennison Associates.

Luiden banken daar de bodembel?

Jan-Willem Nijkamp: "Hoewel de grote Amerikaanse banken hun voorzieningen voor slechte leningen wel opvoerden en aangaven dat de economische groei enigszins vaart verminderde, waren er geen tekenen van een naderende malaise." Opbeurende column.

Europese banken profiteren ook van de gestegen rentes

Some European countries want to have a windfall tax on banks as they earn so much with current rise in interest rates.

Here a chart of European bank earnings. pic.twitter.com/mxmDf149zb — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 20, 2022

Meer volatiliteit is goed voor hedgefondsen

De afgelopen 13 jaar zijn hedgefondsen ver achtergebleven bij aandelen. Maar UBP denkt dat er een trendbreuk gaande is. Het einde van de negatieve rente en meer geopolitieke spanningen zorgen voor meer volatiliteit, waar hedgefondsen van kunnen profiteren.

Verliest BoJ de regie?

Looks like the biggest monetary policy experiment in economic history, Japanese-styled MMT, is not going so well right now. #Japan's Yen briefly hit 150 against the U.S. dollar, weakest levels not seen since August 1990. https://t.co/vmoOq34FF4 pic.twitter.com/1MvD9quyon — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 20, 2022

Obligaties, iemand?

Door de sterke daling in obligatieprijzen (en de daarbij horende stijging van de rendementen) komen obligaties stillaan weer op de radar bij beleggers, aldus Thomas De Fauw van Morningstar. Lees ook: De Europese obligatiemarkt heeft een sweet spot.

Minder liquiditeit, lagere koersen



Liquidity is becoming much more of an issue for the #market which leaves the #Fed much less room to hike #rates without breaking something. pic.twitter.com/g9eE8ujK7T — Lance Roberts (@LanceRoberts) October 19, 2022

De grootste beursbedrijven van 2000-2022

Prachtige tabel in beweging. Vooral de val van GE (in 2000 by far de nummer 1) is adembenemend. Quizvraag: welke firma heeft nu de grootste beurswaarde? Nee, het is niet Apple.

Beursparadox?

"The highest EBITDA growth results in the lowest returns." Interessant maar technisch verhaal over de zwakke gang van zaken bij de grootste groeiers.

Oliebedrijven zijn duidelijk niet aan de prijs

Energy Cheapest Ever vs Market

(Source: JPM) pic.twitter.com/KnrrYbYYXw — Tracy (?????? ) (@chigrl) October 19, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Dit is een slecht signaal

De Nederlandse rentecurve is nog niet omgekeerd met een tienjaars die een yield geeft van 2,75% en de tweejaars 2,12%.



Here is where we are now in the U.S. Treasury Bond Market:



2 Year: 4.52%



5 Year: 4.37%



10 Year: 4.13%



30 Year: 4.13%



Note how the long end is flat. Sign of yield increase exhaustion.



Treasury yields may well be peaking between now and year-end. — Jeffrey Gundlach (@TruthGundlach) October 20, 2022

"Dalende huizenprijzen zijn een risico voor de economie"

DNB-topman Klaas Knot waarschuwt voor gevolgen oorlog in Oekraïne. Bekijk het interview van hem met RTL Z.

Huizenbezit is steeds meer iets voor ouderen