Must read: Grote beleggingshuizen somberen door

Fidelity International bespreekt de drie thema’s die het laatste kwartaal van 2022 zullen domineren. Het is geen vrolijk verhaal. De beste beleggingskansen liggen volgens de vermogensbeheerder in Azië en in het thema hernieuwbare energie.

Inflatie en rente blijven beeld bepalen

Column van Martine Hafkamp sluit positief af: "Duur is de beurs dus niet meer. Het wachten is alleen op betere tijden."

Chinese markt biedt desondanks kansen

Internationale beleggers vragen zich serieus af of zij nog wel belegd moeten zijn in China. Volgens Jasmine Kang, portefeuillebeheerder van Comgests China Equity strategie, blijft de tweede economie van de wereld aantrekkelijk voor stockpickers die de vele valkuilen weten te vermijden.

Riemen vast!

De zekerheid van een aankomende recessie in de ontwikkelde landen in combinatie met blijvend hoge inflatie maken Pimco huiverig om in aandelen te beleggen. Ook de dollar is binnenkort niet meer de place to be. Wat wel? Lees ook de naargeestige outlook van Luca Paolini van Pictet AM.

The US dollar is the strongest it has been in 36 years! This puts pressure on companies that have more international revenue exposure. It also hits overseas debtors who owe money back in dollars. ?? pic.twitter.com/SgzkfSsIds — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) October 17, 2022

Het is nog even wachten op de bodem

'Yes I think equities will go down, But I hold on to them'. Usually bottom is reached when the light blue line is down as well. We're not at the puke moment yet.

BAML Fund manager survey pic.twitter.com/9IPySOOROR — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 18, 2022

Zo beleggen de Amerikaanse rijken

"We survey 2484 U.S. individuals with at least $1 million of investable assets about how well leading academic theories describe their financial beliefs and personal investment decisions. The wealthy’s beliefs about financial markets and the economy are surprisingly similar to those of the average U.S. household, but the wealthy are less driven by discomfort with the market, financial constraints, and labor income considerations." Enfin, reuze interesant.

Robeco brengt eigen low-vol-strategie weer eens onder de aandacht

‘Back to normal’ means a new dawn for defensive equity investors https://t.co/8z0ng0mo1v pic.twitter.com/m8lJNKWALB — Robeco Asset Management (@Robeco) October 17, 2022

Particulieren verlaten bitcoinmarkt

Dat concludeert Yahoo Finance op basis van de handelsomzetten. Het voorspelt weinig goeds voor de waarde van de crypto.

What's up with #Bitcoin?

It's not behaving like a risk asset in recent weeks. Bitcoin went flat, while #equities made new lows.



It's not behaving like a haven asset. #Truss firmly tested the UK financial system, and the limits to fiat #debt and #stimulus are visible. pic.twitter.com/5NsaDScJUC — jeroen blokland (@jsblokland) October 17, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De all weather-portefeuille presteerde dit jaar waardeloos

Onderzoek vertelt hoe dat komt.



Beleggen in wind

Bedrijven die zich bezighouden met windenergie hebben in principe goud in handen – maar niet allemaal. Dat was een eerste conclusie van Morningstar over de windenergie-industrie. In het tweede deel kijkt Morningstar specifiek naar de vier favoriete bedrijven in deze markt: RWE, Orsted, AEP en ENGI.

Taiwanoorlog staat niet voor de deur

"Xi warned about Taiwan interference — but don’t expect an imminent invasion, analysts say", zo kopt CNBC.

Kings of quotes