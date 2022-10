Must read: TINA has left the building

“Aandelen inmiddels goedkoop? Dat zie ik toch heel anders!

Zelden had beleggingsstrateeg Luca Paolini van Pictet AM zo een zwartgallige kijk op aandelen. Over de obligatiemarkt is hij heel wat meer te spreken.

GMO verwacht verdere outperformance waarde-aandelen

De waarderingskloof tussen waarde- en groeiaandelen is kleiner geworden, maar nog altijd te groot volgens GMO dat short zit in growth en long in value.

Overal ondergewaardeerde aandelen

Vrees voor recessie domineert het sentiment en heeft de markten doen dalen. De onderwaardering in alle sectoren schept kansen, schrijft Morningstar's Equity Market Strategist Michael Field. Hij laat zien waar die kansen liggen voor het vierde kwartaal en noemt Morningstar's 12 top picks. Twee verrassende Nederlandse namen staan op dit lijstje.

Obligatiebubbel loopt verder leeg

The bond bubble continues to lose more air. The value of global bonds has lost another $614.4bn in the past week mainly driven by fresh inflation numbers which suggest more Fed tightening. Fed rate cycle ceiling has jumped to almost 5%. It was 9th neg week for bonds in a row. pic.twitter.com/5BTpJFclWY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 16, 2022

De obligatieverliezen zijn echt historisch

It always amazes me that the majority of the public focuses primarily on the turmoil in the stock market...



What is happening in the bond market this year is even more striking: This is the fourth worst year (after 1721, 1865 and 1920) in the last 322 years!



ht #BOFA pic.twitter.com/Z7yi6hQClo — Ronnie Stoeferle (@RonStoeferle) October 15, 2022

TINA has left the building, maar aandelen blijven favoriet

Column Martine Hafkamp: "Het wordt er niet eenvoudiger op, maar het kan nog steeds rendabel zijn om in aandelen te zitten de komende jaren. Het mag dan minder vanzelfsprekend worden om geld te verdienen op de beurs, maar voor een ineenstorting hoeven beleggers waarschijnlijk niet bang te zijn."

Amerika doet Chinese economie pijn

Maatregelen van Washington om het opzetten van een Chinese chipindustrie te dwarsbomen raakt Chinese tech hard, schrijft CNBC.

Slecht nieuws is goed nieuws

Michael Batnick: "Stocks go up over time, but they can experience brutal setbacks that make you question everything you once thought to be true. The key to harvesting that long-term return is patience, a strong stomach, and proper risk management, which can vary wildly from investor to investor." Goede analyse.

Infrastructuur blijft wel overeind

"Yet assets like toll roads and airports can adjust prices with relative ease, providing an attractive hedge against inflation. A global index of listed infrastructure companies -- a rough proxy for their private peers – has suffered about half the losses of global stocks this year as the broader market crumbled." Prima verhaal van Bloomberg. Lees ook: De wereld schreeuwt om nieuwe infrastructuur.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Arme Chinabeleggers

This weekend the Party congres in China will be hold. Here the relatieve performance of MSCI China vs MSCI World. pic.twitter.com/oAdiBE9g4Q — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 14, 2022

IMF somber over Nederlandse economie

Wordt 2023 een jaar met opnieuw extreme inflatie én fors minder economische groei voor Nederland? De laatste voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beloven niet veel goeds, en zijn nog somberder dan die van het Centraal Planbureau (CPB). Al is er enige hoop. "Onze economie is verrassend goed hersteld van de coronacrisis." RTL Z bericht.

Spreiden is dit jaar lijden