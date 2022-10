Must read: Koop nog even niet de dip

De Europese obligatiemarkt heeft een sweet spot

Kredietwaardige bedrijfsobligaties zijn momenteel het meest interessante segment in de Europese obligatiemarkt." Dat is het duidelijke oordeel van Marc Rovers, hoofd Europese obligaties bij LGIM. CityWire riep de Nederlander deze zomer voor de derde keer uit tot een van de beste Europese fondsmanagers.

Ook Amerikaanse bedrijfsobligaties ogen zeer aantrekkelijk

Yields on U.S. investment-grade bonds have surged to new post-2009 highs, reaching 5.81% as of yesterday. The selloff in this debt has been so great, with yields tripling in the past two years, that it's starting to attract traditional investors in private credit & junk bonds. pic.twitter.com/yQ8pTIVlde — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) October 12, 2022

Bijna alles op sell

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen heeft een sterke voorkeur voor cash en dat kan hij goed verklaren.

Koop nog even niet de dip

Maar wacht eerst totdat Fed z'n toon matigt.

Buy-the-dip strategy, which relies on stock mkt's ability to bounce back from drawdowns, is having its worst run since 1991, BBG says. A meaningful turnaround will likely require conviction that CenBank hawkishness has already peaked, a line of thinking that some deem as wishful. pic.twitter.com/i56lJOKxRB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 12, 2022

Alles zit Britse economie tegen

"Strikes, possible blackouts and a plunging currency: Brits are being hit by a wave of bad news," kopt CNBC.

Beleggen in obligaties is een must

Aandelen en obligaties zijn dit jaar allebei sterk gedaald, en dat is uitzonderlijk. De vier belangrijkste redenen om altijd in obligaties te zitten, keren volgens Capital Group weer terug.

De echte storm is dit jaar in de obligatiemarkt

The last time MOVE was here, the Fed injected $1 trillion every day to unlock the bond market and launched $120BN in QE to short circuit a catastrophic USD short squeeze pic.twitter.com/wKRUsQ0jGi — zerohedge (@zerohedge) October 12, 2022

Inflatieverwachting kan omlaag

Wat doet de inflatie de komende tien jaar? John Rekenthaler van Morningstar US vond drie indicatoren met voorspellingswaarde. Zijn belangrijkste conclusie: de inflatie zal lager liggen dan nu wordt verwacht.

Tegendraads

Jan Bouius van Fintessa gaat op zoek naar lichtpuntjes die een draai van de aandelenmarkten mogelijk maken.

Momentumbeleggen werkt

"There is strong empirical evidence demonstrating that momentum (both cross-sectional and time-series) provides information on the cross-section of returns and has generated alpha relative to existing asset pricing models." Technische Amerikaanse studie.

Daling chipaandelen in historisch verband

(Het kan nog ietsje erger)



Philadelphia Semiconductor Index is having its worst year (so far) since 2008

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/VDKshkbewp — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 12, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Fortuinschade valt opmerkelijk mee

Global wealth to shrink by more than 2% this year, Allianz says https://t.co/cXpRuA88WK via @carolynnlook pic.twitter.com/lm0KDQ0ri7 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) October 12, 2022

Meer trammelant bij Triodos vanwege boze certificaathouders

Het conflict tussen Triodos en zijn certificaathouders is verder geëscaleerd. De Stichting Certificaathouders Triodos Bank is naar de Ondernemingskamer gestapt om een onderzoek aan te vragen naar het beleid van de bank. De beleggers beschuldigen de bank van een gebrek aan transparantie en wanbeleid.

Technische vakkrachten gezocht

Er zijn tienduizenden vakkrachten nodig om energietransitie voor elkaar te krijgen. Volgens het UWV staan er momenteel 48.000 vacatures open.

ABN AMRO stelt raming huizenmarkt naar beneden bij