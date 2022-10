Must read: Shorters hebben meestal gelijk

Beurs heeft bodem nog niet bereikt

JP Morgan AM ziet groeiaandelen verder dalen. Kwaliteit telt meer dan ooit. En ja, Europese aandelen zijn interessant ondanks de naderende recessie.

Chart of the Week - #DeepValue in the Eurozone



Deep Trouble, (but) Deep Value: despite [or perhaps because of!] all the bad news, challenges, threats -- a big shift has happened in European equities...



???? (1/x) pic.twitter.com/6sWYJN2LWo — Topdown Charts (@topdowncharts) October 11, 2022

Energiecrisis treft Europa keihard

Vermogensbeheerders voorzien economisch zware tijden voor Europa. PGIM Fixed Income verwacht dat de energiecrisis een significante hap neemt uit het bbp van de eurozone, terwijl het AXA IM Research team Europa eind dit jaar in een diepe recessie ziet glijden. Volgens Loomis Sayles onderschatten beleggers de schade van langdurige economische verstoring, structurele veranderingen in de wereldhandel en in de energieverhoudingen. Lees het hele verhaal.

Shorters hebben meestal gelijk

"Het is niet eenvoudig om een aandeel te shorten. Daarom zijn shorters doorgaans zekerder van hun zaak dan de gewone aandelenkoper." Op dit moment zien shorters de berenmarkt doorzetten. Hier is het verhaal.

Volatiele aandelenomgeving is positief voor smart bèta ETF’s

Smart bèta ETF’s kunnen beleggers een snelle en voordelige manier bieden om hun portefeuilles te wapenen tegen de negatieve effecten van hoge inflatie en de door iedereen verwachte recessie.

Staatsschuld houdt centrale bankiers in toom

Column Jan-Willem Nijkamp: "Net als in het Verenigd Koninkrijk en in de Europese Unie (Italië) zullen de centrale banken –tegen wil en dank– weer monetair gaan verruimen. Anders gaan de nu al erg volatiele obligatiemarkten op “no bid”." Goed verhaal.

Huidige bearmarkt in perspectief

At 9 months, the current bear market is the longest we've seen since the 2007-09 bear. The average/median length of a bear since 1929 is 14/12 months with a lot of deviation (ex: the 2020 bear was only 1 month; the 2000-02 bear was 31 months). $SPX pic.twitter.com/DmQKlrjYuS — Charlie Bilello (@charliebilello) October 11, 2022

Koers en winstgroei lopen niet samen op

Mochten de winsten de komende kwartalen dalen, dan hoeven de koersen dus niet automatisch mee naar beneden te gaan. Sterk verhaal van Ben Carlson.

VS begint chipoorlog

"America’s once unthinkable chip export restrictions will hobble China’s semiconductor ambitions," aldus CNBC.

Puts op recordstand

Dat geldt als een contraire indicator. Ofwel, hoe groter de angst, hoe sterker de kans op een opleving.

Niet dat het economisch zo lekker gaat

Amerika verkeert inmiddels waarschijnlijk al lang en breed in een recessie.



Paul Tudor Jones believes we are in or near a recession and history shows stocks have more to fall https://t.co/7oJa4y1QDf — CNBC (@CNBC) October 11, 2022

Elke bearmarkt is anders, dus ..

Column Jonathan Clements: "Every bear market is not only different from earlier declines, but also each one feels different—with unique issues that trick us into thinking the problems will snowball and the financial damage will be permanent. Such feelings aren’t surprising: If every bear market seemed similar, we’d all be emotionally prepared and there would be little or no panic."

Het gaat niet lekker met de yen

Hoe lang houdt BoJ het ruime monetaire beleid nog vol?

OOPS! #Japan's Yen weakened past 145.90 to a fresh 24y low, raising speculation over whether and when Japanese authorities would step in to prop up the currency as they did last month. pic.twitter.com/ihw8qfNCxx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 12, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hoe te beleggen in windenergie?

Een van de belangrijkste thema’s voor de komende 30 jaar is de energietransitie. Wat is wijsheid voor beleggers die zich binnen dit enorm brede thema willen concentreren op windenergie? Waar liggen dan de kansen? Morningstar zocht dat uit.

Rente duwt (Amerikaanse) huizenmarkt over randje?

In Nederland heeft de hoge hypotheekrente ook een einde gemaakt aan de booming huizenmarkt.



If you are looking for the next sector to collapse because of spiking interest rates, look at #housing.



The 30-year mortgage rate now tops 7.0%. The last time mortgage rates were this high, back in 2000, the mortgage-to-income ratio was almost 10 percentage points lower. pic.twitter.com/LEO0BRK8lB — jeroen blokland (@jsblokland) October 11, 2022

DNP-president Klaas Knot ziet heel veel economische risico's

Hoge inflatie, stijgende rentes en een dreigende recessie zorgen voor grote onzekerheid bij consumenten en bedrijven. Het is een risicovolle tijd voor banken, waarschuwt De Nederlandse Bank. Banken moeten er rekening mee houden dat zowel bedrijven als consumenten hun leningen niet terug kunnen betalen. Roland Koopman sprak met de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot over onze financiële stabiliteit.