Must read: Nu verkopen is bijzonder onverstandig

De bloeifase van private equity is voorbij

De bloeifase voor private equity is ten einde. Vermogensbeheerder Schroders AM ziet vier gevaren, maar ook kansen voor koopjesjagers. Verreweg de grootste risico's zitten bij PE-fondsen die zich de laatste jaren hebben gericht op unicorns.

Ideaal instapmoment nadert

Obligatiebeleggers beleven tot nu toe een verschrikkelijk jaar, maar de kansen kunnen snel keren. Nu kwaliteitsobligaties kopen, is eigenlijk een no-brainer, schrijft het Franse Amundi AM.

Dalende inflatie helpt obligatiebeleggers

10 year inflation expectations in the US are falling. Now the lowest point since 2 year.

So in the long term everything will be all right.

That's what Mr Bond thinks. pic.twitter.com/WJOIAWPGAE — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 11, 2022

Dividendtoppers

Morningstar volgt de Ultimate Stock Pickers bij de aan- en verkopen voor hun portefeuilles, en kijkt ook naar welke aandelen in hun portefeuilles de beste dividendaandelen zijn. Dit zijn de dividendtoppers voor dit moment.

Nu verkopen is bijzonder onverstandig

"I don’t know if that was the bottom. Maybe this is October 2008, or maybe this is March 2020. What I do know is that when the S&P 500 is down more than 25%, you buy it no questions asked." Lees het verhaal van Michael Batnick.

Want het is feest na een flinke beursdaling

Percentage losses during bear markets and the percentage gains in the bull markets that followed pic.twitter.com/YLhE16SBL0 — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) October 10, 2022

Het dilemma van de Fed

Steve Ellis, hoofd obligaties wereldwijd bij Fidelity International, vreest dat de Fed te hard ingrijpt om de inflatie weer onder controle te krijgen. De Amerikaanse recessie die hieruit voortvloeit, raakt vooral high yield midscheeps.

Energiecrisis: meer vieze en meer schone energie

Sustainaweekly - De gevolgen van de oorlog voor de #energietransitie. Aan de ene kant zien we op korte termijn een terugval naar kolen, aan de andere kant zijn de doelstellingen voor hernieuwbare energie voor de komende jaren opgevoerd. Lees meer:https://t.co/OyKabvWuq6 pic.twitter.com/U7joK2zyXm — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) October 10, 2022

Verkoop computers gecrasht

De wereldwijde vraag naar computers is afgelopen kwartaal hard afgenomen. De verkopen daalden tussen 15 en 18 procent. Apple zag als enige fabrikant zijn marktaandeel flink groeien.

Indiase kansen en problemen

"India has become the go-to destination for many investors — and that’s partly because it’s doing better than many of its peers in a time of economic volatility, economists and analysts say. But research also shows India has a long way to go toward building infrastructure and enacting reforms that can attract foreign investors, many of whom still find it challenging to do business in the country." CNBC heeft het verhaal.

Waar is al het gratis geld gebleven?

"After two years of quantitative easing, central banks have begun to shrink their balance sheets, and liquidity seems to have vanished in the space of just a few months – revealing acute financial-system vulnerabilities. It is now clear that monetary-policy normalization will be exceedingly difficult and fraught with risk." Project Syndicate heeft het verhaal.

"Winstverwachtingen nog altijd te hoog"

Vermogensbeheerder DWS verwacht niet dat bedrijven buitengewoon slechte derdekwartaalcijfers zullen presenteren, maar wel dat prognoses voor 2023 waarschijnlijk op grote schaal naar beneden worden bijgesteld.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vertrouwen in woningmarkt verder gedaald

Uit de ING Woonindex blijkt dat het vertrouwen in de woningmarkt verder is gedaald. Het dalende sentiment over de huizenprijzen, de oplopende hypotheekrente en de effecten van klimaatverandering zorgen voor het grootste deel van het negativisme. Al met al daalde de graadmeter van 98 naar 93.

