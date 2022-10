Must read: wachten op de grondstoffenrally

Fondsrendement: machine verslaat mens

Er zijn steeds meer fondsen die gebruikmaken van AI om de markt te verslaan. Tot nu toe zonder succes. AI-fondsen zijn wel superieur aan door mensen geleide klassieke actieve fondsen.

Wachten op de grondstoffenrally

Column Martine Hafkamp: "Voor zonne-en windenergie samen zullen we 15 keer zo veel beton, 90 keer zo veel aluminium en 50 keer zo veel ijzererts, koper en glas gebruiken dan er ooit nodig was voor fossiele brandstoffen of kernenergie. Verwacht wordt dat de wereldwijde mijnbouwproductie daarvoor zo’n 10 keer groter moet worden dan nu het geval is." Ofwel, geen energietransitie zonder het delven van heel veel grondstoffen.

Hier is het grondstoffenliedje van Aegon AM, dat vrijwel hetzelfde klinkt. "Er zijn zes keer zoveel mineralen nodig dan nu om de klimaatopwarming binnen 1,5 graad Celsius te houden" En wat te denken van wat er allemaal in batterijen moet.

Minder liquiditeit = lagere koersen

It's the #liqduity, stupid! S&P 500 trades in tandem w/liquidity of global central banks. pic.twitter.com/JmqswT77vK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 8, 2022

Nu obligaties kopen?

De effectieve rendementen op obligaties (yields) zijn wereldwijd aan het stijgen. Dat is goed voor obligatiebeleggers. Maar hoger rendement betekent doorgaans ook een hoger risico. Morningstar zocht uit of dat ook nu het geval is. Lees ook de heldere analyse van topbelegger Ewout van Schaick van NN IP.

Voordeel van de obligatiemarkt is dat die veel makkelijker te timen is dan de aandelenmarkt, schrijft Ben Carlson.

Het probleem met het extra belasten van energiebedrijven

"Given the sharp increase in electricity prices across Europe this year, it is no surprise that politicians and policymakers are considering new measures to skim off corporate profits that are seen to be unjustified. But if such policies are not properly designed, they could do more harm than good." Hier is het verhaal.

Slechte beursvoorspellers blijven altijd gevraagd

“No matter how much evidence exists that seers do not exist, suckers will pay for the existence of seers. People have always looked for shortcuts to getting rich quickly. Market forecasters sell the hope of doing so. Plus it gets investors off the hook for making their own decisions." Heerlijk verhaal.

Hallo! Een Amerikaanse recessie staat nog niet voor de deur

By the way NY Fed recession indicator say no recession. pic.twitter.com/4ySBjf0eZJ — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 8, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Probleemlijstje

Dat is de VS. Hier in Europa komen er nog wat extra issues bij.

Stocks: bear market, down 25%

Bonds: worst year in history

Housing: prices falling for the first time in a decade

Economy: 2 straight quarters of negative real GDP

Nuclear War: on the table

Fed: hiked rates 3% so far this year and expected to hike another 1.25% before year end — Charlie Bilello (@charliebilello) October 7, 2022

Actieve fondshuizen in het nauw

5. Investors are putting the blinders on and just buying the index. #DCA4life ¯\_(?)_/¯



h/t @DylanLeClair_ pic.twitter.com/IIcaxgIVtI — Callum Thomas (@Callum_Thomas) October 8, 2022

Nieuwe pensioenwet loopt vertraging op

De wet zou op 1 januari 2023 in werking treden, maar dat wordt opgeschoven tot 1 juli van dat jaar.