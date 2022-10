Must read: obligatierentes naderen top

Plus: NN IP en JP Morgan nog negatief over aandelen, wees vooral contrair, positieve adviezen over grondstoffen, spreiden helpt nu niet, en meer.

Nog te vroeg om terug te keren!

"Het stoplicht voor de aandelenmarkt staat nog volop op rood." Voor Ewout van Schaick, hoofd mixfondsen bij NN IP, blijft negatief over aandelen, maar in de obligatiemarkt ziet de topbelegger nu toch wel leuke kansen ontstaan.

Treasuries eenzaam lichtpuntje

Omdat de Fed al veel verder in het verhogen van de rente is, zijn de kansen van Treasuries veel beter dan van bijvoorbeeld Duitse Bunds, zo oordeelt JP Morgan AM. Over aandelen is ook deze Amerikaanse vermogensbeheergrootheid negatief, Japanse aandelen uitgezonderd.

Obligatierentes bijna op hoogtepunt

Fixed income: Government yields could peak soon, followed only later by a peak in credit spreads. https://t.co/FulOysx7VR pic.twitter.com/gvd7LjYwa7 — Robeco Asset Management (@Robeco) October 6, 2022

Wees contrair

Hoewel het huidige klimaat van hoge inflatie en stijgende/hoge rente tot voorzichtigheid noopt, is T. Rowe Price van mening dat beleggers die hun exposure aan risicovolle activa verhogen tijdens een dalende markt, het langetermijnrendement van hun portefeuille kunnen verhogen. Stevig verhaal.

Schroders is bullish over grondstoffen

Dat is ook PGIM.



Video: Wij zijn nog steeds bullish op grondstoffen. De wereldwijde focus op decarbonisatie zal de #bullmarkt voor #grondstoffen waarschijnlijk aanzienlijk verlengen. Bekijk de video: https://t.co/fpo5lFHqM1 — SchrodersNL (@SchrodersNL) October 5, 2022

Vijf recessielessen

Recessies zijn een essentieel onderdeel van de conjunctuur, maar het is vrij lastig te voorspellen wanneer ze precies opdoemen. Toch zijn er ook overeenkomsten te ontdekken. Jared Franz en Darrell Spence, economen bij vermogensbeheerder Capital Group, kijken wat de geschiedenis ons leert over recessies.

WTO Sees Sharp Slowdown in Global Trade, Pointing to Possible Recessionhttps://t.co/Iy5sp6vv6H pic.twitter.com/VVM9pqXo3w — Gregory Daco (@GregDaco) October 6, 2022

Particulier goot handdoek in de ring,

dus de beurs kan weer omhoog. Jan Bouius analyseert het huidige beursklimaat.

Wat betreft de Europese energiecrisis

De meeste Europese landen hebben hun gasopslagen inmiddels voldoende gevuld. Maar dat zegt niet alles. Morningstar graaft dieper in de mechanismen van de zeer gespannen energiemarkt.

OPEC denkt alleen zichzelf,

dus beperkt het de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag. Dat we midden in een energiecrisis zitten, maakt deze organisatie van olieproducerende landen (minus VS) niets uit. CNBC is dan ook kritisch. "OPEC+ is prioritising price above stability at a time of great uncertainty in the oil market.”

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Als alles duur is,

dan kan spreiden ook pijn doen.

it never stood a chance https://t.co/xDPmdmIfcm — Callum Thomas (@Callum_Thomas) October 6, 2022

Oude banken hebben flinke uitdaging

Banken verkeren in zwaar weer. Zo worstelen ze met het genereren van een duurzaam rendement op kapitaal en worden ze tegelijkertijd tegengehouden door legacysystemen. Een combinatie die ervoor zorgt dat banken de concurrentieslag lijken te verliezen van nieuwe spelers in de financiële markten. Dit moeten ze doen.

Nederlandse inflatie naar 14,5%

Consumentengoederen en -diensten waren in september 14,5 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In augustus was de inflatie 12,0 procent. De stijging van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie. Het CBS weet meer.