Must read: Lagere koersen, dus hogere toekomstrendementen

Plus: Eurozwakte is logisch, somber over aandelen maar positief over obligaties, recessie gaat niet lang duren, kantelende huizenmarkt, en meer.

Eurozwakte is logisch

Het verbaast valutastrateeg Xueming Song van DWS niet dat de euro veel aan waarde heeft verloren. Een softe ECB met een welhaast onmogelijke opdracht kan volgens hem geen harde euro maken. Messcherpe analyse.

Somber over aandelen, positief over kwaliteitsschuld

JP Morgan AM verwacht dat de bedrijfscijfers de komende kwartalen onder druk blijven staan. Dat maakt de vooruitzichten voor aandelen er niet beter op. Over staatsobligaties en credits wordt JP Morgan steeds positiever. Als centrale banken iets duifachtiger worden, dan kan de rally starten.

Pictet AM zit op hetzelfde pad

As the economic clouds have yet to clear, equities can be expected to see further declines. Bonds are beginning to look attractive, however, after their brutal sell-off. #AssetAllocation https://t.co/5gIcx6i1TN pic.twitter.com/yVPwHRNEXT — Pictet Asset Management (@PictetAM) October 3, 2022

Vergeet indices, ga stockpicken

Vermogensbeheerder DWS verwacht dat de brede aandelenmarkt in 2023 vrijwel niets zal opleveren. Rendement kan alleen worden gemaakt door slimme actieve keuzes. Wat is slim?

Nee, de bodem is waarschijnlijk nog niet bereikt

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "De berenmarkt is waarschijnlijk nog niet ten einde. De inflatie is hoog, de centrale banken trappen nog op de rem, de oorlog duurt voort en er nadert een recessie. Het kan echter geen kwaad voorzichtig hier en daar selectief wat te gaan kopen. Niemand weet immers wanneer de bodem bereikt is." Prima analyse van de huidige stand van beurszaken.

Het wordt van kwaad tot erger

Dr Doom Nouriel Roubini herhaalt inmiddels bekend riedeltje: "The Great Moderation has given way to the Great Stagflation, which will be characterized by instability and a confluence of slow-motion negative supply shocks. US and global equities are already back in a bear market, and the scale of the crisis that awaits has not even been fully priced in yet." Lees zijn essay voor Project Syndicate.

ISM backlog of orders falling and inventories are rising.

Both are not good. pic.twitter.com/5rLND8uXec — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 5, 2022

Lagere koersen, dus hogere rendementen in de toekomst

Sterk en opbeurend verhaal van Joshua Brown van The Reformed Broker, getiteld The Investor Opportunity Index hits a two-year high.

Recessie gaat niet lang duren

Ceo's wereldwijd verwachten een korte recessie en denken deze wel te kunnen overleven, zo blijkt uit een grote rondvraag van KPMG. CNBC heeft het verhaal.

Europese aandelen zijn goedkoper dan Amerikaanse

Yes, everybody wants to invet in US equities as they have nice big Tech companies and we in Europe we don't. But here is a nice chart which compares US and Europe on a like for like basis.

But then off course there is a war going on and Europe suffers from that the most. pic.twitter.com/BZG6pmHiud — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 4, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Breaking news in de hedgefondsindustrie

BREAKING: Ray Dalio is giving up control of Bridgewater Associates in final succession step.



Tune in for live analysis: https://t.co/9NUlvjLTyf pic.twitter.com/4KD4Osz7S2 — Bloomberg TV (@BloombergTV) October 4, 2022

Huizenmarkt kantelt

Hoe hard gaan huizen in prijs dalen. RTL Z bericht middels een kort filmpje.

