Must read: Beurs biedt steeds mooier instapmoment

Ja, er is nog reden voor optimisme

"Voor nieuwe beleggers bieden de huidige omstandigheden in mijn ogen een uitstekend startmoment dat vergelijkbaar is met janurai 2019 en maart 2020." Renco van Schie van Valuedge deelt het beurspessimisme geenszins.

Bij meer Nederlandse professionele beleggers keert het optimisme terug

Beleggingsexperts zijn enthousiast geworden. De roze bril is opgezet.

Na maanden van somberheid, wat een terechte keuze was, ziet men het voor oktober weer helemaal zitten.

Hierbij de link naar het rapport en de aandelenkeuzes.https://t.co/UyYutUouIP — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 2, 2022

In dit kader

This is the 9th time since 1950 that the S&P 500 is down 25% or worse



Past performance is no guarantee and such



It could always get worse before it gets better



But historical returns from down 25% are pretty good 1, 3, 5 & 10 years out



Details here:https://t.co/HdqOXwsAgu pic.twitter.com/JfXsLaBzI2 — Ben Carlson (@awealthofcs) October 2, 2022

Op weg naar 20% inflatie?

Inflatie bestrijden kan niet zonder pijn, dat vindt de ECB nu ook. Niets doen is erger op lange termijn. Maar het zal nog jaren duren totdat de inflatie weer rond de 2% hangt, zo voorspelt Edin Mujagic.

Dit zijn de beste fondshuizen

Morningstar vergelijkt jaarlijks de 100 grootste fondshuizen die in Europa actief zijn en rangschikt ze op hun prestaties aan de hand van de criteria die ook ten grondslag liggen aan de Morningstar Analyst Rating: beleggingscultuur, transparantie, kwaliteit, duurzaamheid. Wie zijn de winnaars?

Geen gouden bergen

"Afgelopen maanden verspeelde goud zijn naam als veilige vluchthaven en kwam ook de goudprijs in een berenmarkt terecht. Dit betekent dat de goudprijs sinds de top met meer dan 20% gedaald is." Lees de goudprijsanalyse van Martine Hafkamp.

EM-aandelen zijn ook geen veilige haven

ICYMI! Emerging Market #Equities are down 40%(!) from their peak. pic.twitter.com/Swo9vfm38P — jeroen blokland (@jsblokland) October 1, 2022

Pas op met sterk gevallen techaandelen

"It’s unwise to average down into crashing growth stocks. If you’re going to play that game, it’s best to have an exit strategy." Aldus Michael Batnick, want het kan altijd nog erger.

Samen staan we sterk

Robeco is in augustus begonnen met het delen van zijn SDG-raamwerk en SDG-scores.

SI Dilemmas: Delen of niet delen – dat is de vraag https://t.co/NJOq50ospa pic.twitter.com/vSUunjaiL6 — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) October 3, 2022

Transitie naar netto nul vereist méér mijnbouw, niet minder

Duurzame beleggers die mijnbouwbedrijven uitsluiten in hun beleggingsbeleid zijn niet verstandig bezig, betoogt John Ploeg, co-head ESG research bij PGIM Fixed Income.

Het beursdieptepunt lijkt bereikt

Doemdenkers zijn er genoeg op de beurs. Maar voor langetermijnbeleggers met een helikopterview ziet het er helemaal niet zo slecht uit.

IEA waarschuwt

Ook volgend jaar is er nog een groot tekort aan gas

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Banken zien metaverse als duurzaamheidsmiddel

Voor de banken kan de metaverse een belangrijk contactportaal worden om virtueel hun klanten te ontmoeten en daarmee hun CO2-uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van Mobiquity onder 602 topmanagers van banken in Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland.

Bankwaarderingen: goedkoop of eng?